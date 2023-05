Rauw Alejandro defiende a Rosalía por la foto editada de su pecho que hizo el rapero JC Reyes

A pesar de las críticas, JC Reyes se tomó con humor lo sucedido y hasta pidió un alto a los insultos en su contra.

Luego de que Juan Manuel Cortés Reyes, mejor conocido como JC Reyes, publicara una foto de la Rosalía con su pecho descubierto, Rauw Alejandro sale en defensa de su prometida y asegura que el rapero solo busca llamar la atención.

A través de Twitter, el famoso reggaetonero compartió la postura de la española, junto a un mensaje donde afirma que “el mundo entero”, incluido él, la apoyan incondicionalmente, pues se ha sabido ganar el cariño del público.

“Ya ella habló, lean bien y déjenlo ahí; y tranquila baby, que tú tiene a España contigo y el mundo entero, también me tienes a mí y a PR. No hay que mirar para abajo, nosotros llenamos estadios y tenemos el cariño de la gente”, expresó.

Bajo este panorama, precisó que ambos han destacado en sus respectivas carreras por su esfuerzo en la música, sin necesidad de hacer “dramas”, y resaltó que, al final, “los dramáticos” solo viven de ser eso.

Rauw Alejandro tachó de “dramático” a JC Reyes por editar la foto de Rosalía. / Twitter: @rauwalejandro

“Tenemos lo que tenemos por trabajar duro y por hacer música HP, nada de dramas. Siempre buscarán la manera, pero los dramáticos, tarde o temprano, tienen que vivir solo de eso”, concluyó.

Como era de esperarse, los internautas reaccionaron ante las palabras del intérprete de Agua: si bien, algunos lo respaldaron por completo, otros lo criticaron por su ortografía y hasta le pidieron que regresara a la escuela.

Muchos fans de Rauw Alejandro aplaudieron su postura ante la foto editada de Rosalía. / Instagram: @rosalia.vt

¿Qué dijo Rosalía sobre la foto de JC Reyes?

Luego de que se diera a conocer que JC Reyes había editado una foto de Rosalía y dijera que ella se la había mandado, la cantante rompió el silencio y reprobó las acciones de su colega.

“El cuerpo de una mujer no es propiedad pública, no es una mercancía para tu estrategia de marketing. Esas fotos estaban editadas y creaste una falsa narrativa alrededor cuando ni te conozco”, apuntó.

Al mismo tiempo, lamentó que existieran personas que tomen a broma lo que le sucedió y pidió respeto para todas las mujeres del mundo.

El cuerpo d una mujer n es propiedad pública, no es una mercancía xa tu estrategia d marketing. Esas fotos estaban editadas y creaste una falsa narrativa alrededor cuando ni t conozco. Existe algo llamado consentimiento y todos a los q os pareció gracioso o plausible espero de… — R O S A L Í A (@rosalia) May 24, 2023

JC Reyes se burla de la situación

Sin importarle las críticas, JC Reyes justificó su publicación y manifestó que solo “se le ve el escote” a Rosalía, por lo que exigió un alto a todas las faltas de respeto que ha recibido.

“A las mujeres estas que me están poniendo: ‘¿Qué haces?’, ‘Qué asco das’ A la chavala (Rosalía) nada más se le ve el escote. Respeten, ¿eh?. Esperen el próximo tema, se llama ‘Rosalía’”, dijo a través de un video para redes sociales.

Incluso, colocó un mensaje acerca de desearle el mal a otras personas: “también digo que ustedes no pueden desearle el mal a nadie y menos a gente que no sea yo. Midan lo que hablan todos. Dios está arriba, no se olviden”, apuntó.

JC Reyes pidió un alto a todas las críticas “injustas” que se han hecho en su contra / Instagram: @ _theyounggypsy

