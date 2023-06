Robert De Niro presenta a su hija recién nacida; asegura que fue planeada

El actor norteamericano asegura que ser padre a una edad avanzada no es un problema; lo que le preocupa es que las personas no entiendan qué es ser un buen padre.

Roberto De Niro se convirtió en padre por séptima vez a la edad de 79 años. La bebé es fruto de su relación con Tiffany Chen, de 45 años, con quien tiene una relación desde hace dos años.

El actor norteamericano sorprendió hace unos días respecto de su reciente paternidad, no obstante, se animó a dar más detalles y reveló que se trata de una niña a la que dieron el nombre de Gia Virginia Chen-De Niro.

Fue a propósito del estreno de su más reciente película About My Father (Todo Sobre Mi Padre) que el actor reveló en entrevista para el medio ET Canadá que se convertiría en padre y, asegura, fue un embarazo planeado.

Robert De Niro, de 79 años, se convirtió en padre de una niña / Instagram: @robertdenirodaily

Robert De Niro da la bienvenida a la nueva integrante de su familia

De manera muy casual, Robert De Niro expresó su júbilo de convertirse en padre por séptima, ya que, a propósito de la historia de su nueva película, le cuestionaron si sus hijos se habían sentido avergonzados por alguna acción que el actor haya hecho, a lo que respondió sin dudar que “sí”.

No obstante, al momento de referirse a sus seis hijos, el actor expresó que ya tenía siete retoños, pues, apenas hace pocos días, le habían dado la bienvenida a su séptima hija, la cual, nació el 6 de abril, por lo que, tiene poco más de un mes.

Robert De Niro reveló el nacimiento de su hija durante la promoción de una nueva película / Instagram: @robertdenirodaily

En otra posterior entrevista para dicho medio, Robert De Niro destacó que sí fue planeada la bebé y que su nacimiento lo ha hecho sentir muy bien. Por su parte, el actor cumplirá 80 años en agosto próximo y su nueva película, About My Father (Todo Sobre Mi Padre), llegará a los cines del país a finales de mayo.

Tiffany Chen es instructora de artes marciales y, semanas antes de dar a luz fue vista luciendo su pancita de embarazada en varios eventos y presentaciones de la nueva película del actor norteamericano.

Por otra parte, para el programa matutino de la CBS, Robert De Niro expresó que tener una edad avanzada no es un problema para ser padre: “sabes que tienes una responsabilidad, pero es un misterio. Es muy emocionante, aunque da miedo y lo haces lo mejor que puedes”, declaró. Y, aunque asegura que no es un padre estricto que impone su voluntad, en ocasiones tiene que hacerlo.