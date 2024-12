Robert Pattinson anuncia giro inesperado en su carrera ¿se retira de la actuación?

Para nadie es secreto que ‘Crepúsculo’ marcó un punto de inflexión en la trayectoria de Robert Pattinson. Su interpretación de Edward Cullen, el enigmático vampiro que cautivó a millones, lo catapultó a la fama mundial y lo convirtió en uno de los rostros más reconocidos de su generación. Sin embargo, el éxito arrollador de la saga de Stephanie Meyer, aunque le abrió las puertas de Hollywood, también lo encasilló en un arquetipo que el actor se esforzó por trascender.

Consciente de este desafío, Pattinson comenzó a buscar activamente roles que lo sacaran de su zona de confort. Películas como ‘Good time’, ‘The lighthouse’ y ‘Tenet’ demostraron su capacidad para interpretar personajes complejos y oscuros, muy alejados del romántico Edward Cullen. Con cada nuevo proyecto, el actor ha demostrado su crecimiento como intérprete y su compromiso con la excelencia artística.

Robert Pattinsón se volvió famoso tras protagonizar la saga Crepúsculo; recientemente interpretó a ‘Batman’. / Crepúsculo

De Edward Cullen a Batman: La transformación de Robert Pattinson en la gran Pantalla

La elección de Robert Pattinson para interpretar a Batman fue recibida con escepticismo por parte de algunos fans, quienes aún lo asociaban con el romántico Edward Cullen. Sin embargo, su actuación en ‘The Batman’ no solo superó las expectativas, sino que también redefinió el personaje para una nueva generación.

En una entrevista con The New York Times, Pattinson compartió una anécdota que ilustra cómo su transición entre estos roles icónicos. “Un oficial de inmigración me dijo: ‘Oye, eres el chico de ‘Crepúsculo’. ¿Por qué dejaste de actuar?’ y yo respondí: ‘…Soy Batman’”, relató entre risas.

Esta respuesta, cargada de ironía, encapsula la compleja relación que el actor mantiene con su pasado. Mientras que ‘Crepúsculo’ fue el trampolín que lo lanzó al estrellato, ‘Batman’ representa su consolidación como un actor serio, capaz de asumir roles complejos y desafiantes

¿Batman el último personaje de Robert Pattinson?

Tras el éxito de ‘The Batman’, Robert Pattinson ha logrado desvincularse por completo de la imagen de Edward Cullen que lo acompañó durante años. No solo se ha distanciado del estereotipo del vampiro romántico, sino que también ha ofrecido una interpretación de Bruce Wayne que se aleja de la figura del playboy millonario. Pattinson ha construido un Caballero Oscuro más introspectivo y atormentado, presentando una versión del personaje que resonó profundamente con la crítica y el público.

La trilogía de ‘The Batman’ ha sido confirmada, y la siguiente entrega está programada para 2026. Sin embargo, el futuro de Pattinson como Bruce Wayne es incierto. En la misma entrevista, el actor bromeó sobre la posibilidad de retirarse después de completar la trilogía, lo que hizo que sus seguidores se pusieran en alerta ante sus declaraciones.

“Realmente podría estar retirándome al final de ellas (la trilogía de Batman” bromeó Pattinson.

Actualmente, el actor se encuentra viviendo uno de los momentos más felices de su vida tras convertirse en padre junto a la actriz Suki Waterhouse. La llegada de su primera hija ha marcado una nueva etapa en su vida personal por lo que el retiro, aunque se dijo bromeando podría darle tiempo para poder estar con su hija.