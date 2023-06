Omar Chaparro reacciona al rechazo de Martha Higareda a Robert Pattinson por No Manches Frida

Ante la ola de críticas, Omar Chaparro decidió borrar el tuit donde expresaba su opinión sobre el asunto de Martha Higareda y Robert Pattinson

Luego de que Martha Higareda se volviera viral al asegurar que había rechazado un trabajo junto a Robert Pattinson por protagonizar la cinta No Manches Frida junto a Omar Chaparro, el famoso actor da su contundente opinión al respecto.

Cabe resaltar que la actriz ha sido tachada de “mitómana” por su declaración, e incluso algunos internautas se han dado a la tarea de revelar las presuntas “mentiras” que ha dicho a lo largo de su carrera artística.

Por ello, muchos estaban en espera de la reacción del también presentador, quien, tras un largo silencio, por fin decidió tocar el tema a través de su cuenta oficial de Twitter.

“Me entero de que mi querida amiga @marthahigareda prefirió trabajar conmigo que con #robertpattinson Ustedes hubieran preferido lo mismo ¿Cierto?”, expresó, junto a una foto de él y sus colegas.

Esta fue la reacción de Omar Chaparro ante las declaraciones de Martha Higareda sobre Robert Pattinson. / Twitter: @omarchaparro

Ante esto, la propia Martha Higareda respondió a su publicación con un “jaja te quiero”, en tanto que el cómico le contestó con un simple: “yo más”.

Como era de esperarse, surgieron nuevas críticas donde los internautas afirmaron que, de ser verdad la anécdota, Robert Pattinson se habría salvado de trabajar con una “pésima actriz”.

“Ya ni sabemos si creer o no”, “Estuvo bien, por qué así, juntos siguen haciendo películas horribles”, “Martha tiene un tornillo flojo”, “Robert Pattinson se salvó de actuar con alguien como Martha”, “La Martha en su momento más esquizofrénico”, señalaron algunos comentarios.

Martha Higareda no se salvó de nuevas críticas por el comentario de Omar Chaparro. / Facebook: Martha Higareda

¿Qué dijo Martha Higareda sobre Robert Pattinson?

Hace unos días, Martha Higareda contó que, en su momento, su representante le ofreció un papel en una película junto a Robert Pattinson, pero que lo había rechazado para trabajar en No Manches Frida.

“En algún momento me ofrecieron una película con Robert Pattinson. Me acuerdo de que mi agente me preguntó: '¿Cómo es posible? Este es un proyecto que está muy padre, ¿por qué no lo vas a hacer?”, indicó.

Hasta el momento, la actriz no se ha defendido de las críticas, en tanto que las redes sociales se han llenado de videos donde se exhiben sus presuntas mentiras.

En su momento, Martha Higareda resaltó que rechazó a Robert Pattinson debido a su gusto por hacer películas mexicanas. / Facebook: Martha Higareda

