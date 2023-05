Martha Higareda asegura que ya sabía hablar desde los cuatro meses y desata burlas en redes

Martha Higareda sostuvo que, a los ocho meses, ya sabía hablar perfectamente.

Luego de que Martha Higareda desatara la controversia al asegurar que rechazó trabajar junto a Robert Pattison, diversos internautas reviven el video donde la actriz afirma que aprendió a hablar cuando apenas tenía cuatro meses de nacida.

En una entrevista para el canal de YouTube de Yordi Rosado, la protagonista a ‘Amarte Duele’ contó que, desde su nacimiento, siempre mostró ser muy inteligente, pues a los cuatro meses ya comenzaba a decir algunas palabras, mientras que, tan solo unos meses después, ya sabía hablar perfectamente.

“Yo empecé a hablar a los 4 meses, es una cosa rarísima. Mi mamá y mi familia me dicen: ‘empezaste a decir tus primeras palabras a los 4 meses’. Entonces, a los 8 yo ya hablaba muy bien”, expresó.

Según la celebridad, sus padres vieron el gran intelecto que tenía y le enseñaron a leer desde muy temprana edad, por lo que siempre estuvo adelantada en los grados escolares.

Martha Higareda aseguró que ella aprendió a hablar antes de los seis meses de nacida. / Facebook: Martha Higareda

“Muy rápido mi mamá me empezó a enseñar a leer, escribir, sumar y restar. Me adelantó años en la escuela, siempre mis compañeros eran dos años mayores que yo”, apuntó.

A pesar de su habilidad para hablar, reconoció que tuvo problemas para empezar a caminar y tenían que mantenerla sentada todo el tiempo.

“Al año no caminaba, pero me sentaban mis papás, así como en sus piernas, y decían que yo era como una niña ventrílocua, porque parecía que mis papás me movían por detrás, porque yo hablaba de todo”, sostuvo.

La ola de burlas en contra de Martha Higareda

A raíz de la viralización de sus declaraciones, diversos internautas la han tachado de “mentirosa”, recalcando que, médicamente hablando, un bebé aprende a decir sus primeras palabras a los nueve o diez meses; siendo hasta los dos años cuando ya hablan bien por completo.

De igual forma, muchos han comenzado a hacer “hilos” en Twitter sobre las presuntas mentiras que ha dicho la mexicana a lo largo de su trayectoria artística, incluyendo la vez en la que su abuelo habría visto a un alíen muerto o cuando dijo que, al estar en Estados Unidos, sueña en inglés.

Martha Higareda rechazó a Robert Pattinson

En declaraciones recientes, Martha Higareda comentó que tuvo la oportunidad de realizar una película junto a Robert Pattinson, pero que la rechazó para hacer ‘No Manches Frida’.

“Me acuerdo de que mi agente me preguntó: '¿Cómo es posible? Este es un proyecto que está muy padre, ¿por qué no lo vas a hacer?’. Yo creo que al final todos los caminos son perfectos y te llevan adonde tienes que estar”, expresó.