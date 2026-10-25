¿Robin Williams no murió como se dijo? Ellen DeGeneres es señalada en polémica teoría atribuida a Kevin Spacey

La muerte de Robin Williams vuelve a generar controversia, ahora por una inquietante acusación que involucra a Kevin Spacey y Ellen DeGeneres. Una publicación difundida en internet asegura que el protagonista de House of Cards habría revelado una grabación comprometedora sobre el fallecimiento del querido comediante en 2014. La historia incluye supuestos secretos de Hollywood y una misteriosa llamada telefónica. ¿Qué fue lo que supuestamente sí paso?

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Robin Williams y llen DeGeneres

¿Qué dice la supuesta grabación de Kevin Spacey que involucra a Ellen DeGeneres y la muerte de Robin Williams?

Kevin Spacey fue vinculado a una nueva teoría conspirativa sobre la muerte de Robin Williams, después de que el sitio The People’s Voice difundiera una historia que acusa a Ellen DeGeneres de participar en un supuesto asesinato.

Según la publicación, Spacey habría compartido en YouTube un archivo titulado Judas, que presuntamente contiene una conversación telefónica con la exconductora. El material es presentado como una revelación sobre supuestos secretos de Hollywood y cuestiona las circunstancias del fallecimiento del actor.

El relato asegura que Robin Williams habría sido víctima de una red criminal relacionada con figuras poderosas de la industria del entretenimiento e incluso intenta conectar el caso con los archivos de Jeffrey Epstein.

Sin embargo, no se ha podido comprobar que Kevin Spacey publicara esa grabación en su canal oficial, ni que exista una conversación auténtica en la que Ellen DeGeneres admita alguna responsabilidad por la muerte del comediante.

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¿Quién difundió la teoría sobre Kevin Spacey, Ellen DeGeneres y Robin Williams?

La historia que relaciona a Kevin Spacey con una supuesta revelación sobre Ellen DeGeneres y Robin Williams fue difundida por The People’s Voice, un portal señalado anteriormente por publicar información falsa o engañosa.

En febrero de 2026, PolitiFact investigó otra acusación difundida por ese mismo sitio contra DeGeneres. Su revisión de los archivos de Jeffrey Epstein no encontró evidencia que respaldara los delitos que se le atribuían.

La nueva publicación también recurre a referencias sobre celebridades, supuestas grabaciones secretas y acusaciones extraordinarias para construir un relato que no ofrece documentación comprobable.

Por ahora, la supuesta confesión de Kevin Spacey sigue sin verificarse y no hay elementos que permitan reabrir públicamente el caso como un homicidio.

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MODO: RITUAL SATANICO EN HOLLYWOOD...? LO ASESINARON...A ROBIN WILLIAMS...? — BELTRAN BANDERA OK (@ciudadliveblog1) October 21, 2026

¿De qué murió realmente Robin Williams y qué reveló su autopsia en 2014?

Robin Williams murió el 11 de agosto de 2014, a los 63 años, en su residencia de California. La investigación de las autoridades del condado de Marin determinó que su fallecimiento fue un suicidio. Los resultados de la autopsia, publicados en noviembre de aquel año, también establecieron que el actor no tenía alcohol ni drogas ilícitas en su organismo. Los medicamentos recetados detectados estaban en concentraciones terapéuticas.

Además, los estudios realizados después de su muerte identificaron demencia con cuerpos de Lewy, una enfermedad neurodegenerativa que puede afectar las capacidades cognitivas, el comportamiento y el movimiento.

El diagnóstico ayudó a comprender algunas de las dificultades que enfrentaba el protagonista de Papá por siempre durante sus últimos meses. Su familia también había hablado públicamente de los problemas de salud que atravesaba.

Hasta ahora, no existen pruebas verificadas que permitan atribuir la muerte de Robin Williams a Ellen DeGeneres, Kevin Spacey o una supuesta conspiración de Hollywood. Las conclusiones oficiales no respaldan esa versión.