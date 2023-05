Rosalía revela cómo fue el romántico momento en el que Rauw Alejandro le pidió matrimonio

Rosalía y Rauw Alejandro decidieron dar el segundo paso en su relación tras 3 años juntos.

Rosalía y Rauw Alejandro son considerados como una de las parejas más consolidadas de la industria de la música, pues ambos no dejan de derrochar amor en redes sociales tras 3 años de relación.

Si bien, se conoce que ambos artistas están comprometidos; sin embargo, nunca compartieron cómo y cuándo fue el gran momento en el que Rauw le entró el anillo a la famosa.

No obstante, Rosalía reveló más detalles de ese romántico día, y todo a través de una dinámica de preguntas y respuestas para una revista internacional.

La famosa estuvo acompañada de su novio Rauw Alejandro en todo momento / Instagram: @rosalia.vt

Te recomendamos: Rosalía denuncia foto falsa de su pecho descubierto creada con IA por el rapero JC Reyes

Rosalía revela cómo se comprometió con Rauw Alejandro

“Jod*r, baby, wow, exclusiva. Nos comprometimos de la manera, yo creo, más bonita que me pude haber imaginado, que podía existir y que fue en la casa de tu abuela, en la parte más arriba del edificio y empezaron a haber fuegos artificiales, se veía todo Puerto Rico”, comenzó.

Rosalía lloró al momento de recibir el anillo. / Instagram: @rosalia.vt

Y agregó: “yo no me lo esperaba y tú me dijiste ‘ven, te quiero enseñar un sitio, te quiero llevar a un sitio, te lo quiero enseñar’ y te seguí, yo pensando de lo más inocente… Y de golpe, empezaste a buscar algo y yo pensaba ‘¿qué le pasa?’… Estaba nerviosa, yo tampoco me acuerdo de todos los detalles”.

Así lo contó Rosalía:

Fue así que cuando el intérprete de Todo de Ti encontró el anillo de compromiso, se arrodilló y le hizo la emocionante propuesta.

“Entonces, tú me diste un anillo y entonces yo me puse a llorar y así nos comprometimos”, concluyó Rosalía, mirando a los ojos a su amado y entre risas.

Sin más, ninguna de las dos personalidades ha revelado la fecha puntual de la boda, incluso, han surgido rumores de que ambos famosos ya hasta se casaron; sin embargo, nada es certero.