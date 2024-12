¡Se acabó el amor! Machine Gun Kelly y Megan Fox terminan tras anunciar que serán papás

Megan Fox y Machine Gun Kelly, una de las parejas más mediáticas de Hollywood, han decidido poner fin a su relación de cuatro años. La noticia llega a semanas de que anunciaran que estaban esperando a su primer hijo juntos.

La separación, según informó el medio TMZ, ocurrió durante el fin de semana de Acción de Gracias en Vail, Colorado, cuando Fox encontró “material perturbador” en el teléfono de Machine Gun Kelly. Este hallazgo llevó a la actriz a pedirle al músico que abandonara el viaje antes de tiempo, y desde entonces no han tenido contacto.

La relación entre Fox, de 38 años, y MGK, de 34, ha estado marcada por altibajos. A pesar de anunciar su compromiso en 2022 y su reciente embarazo el pasado 11 de noviembre, su historia de amor ha sido turbulenta. En su momento, ambos compartieron detalles de la pérdida de un embarazo anterior, un evento que describieron como profundamente doloroso pero que, aparentemente, habían superado juntos.

Megan Fox confirma su embarazo en redes sociales

El anuncio del embarazo fue recibido con entusiasmo tanto por la pareja como por sus seguidores. Fox publicó en sus redes sociales una fotografía donde mostraba su avanzado estado de gestación, acompañada de un test de embarazo positivo y un mensaje lleno de esperanza:

“Nada se pierde realmente. Bienvenida de nuevo”. Megan Fox

La publicación también incluyó la canción “Last November” de MGK, que hace referencia al aborto espontáneo que sufrieron previamente.

Por su parte, Machine Gun Kelly también expresó su alegría en redes sociales, mencionando su intención de realizar un viaje de introspección al desierto para trabajar en su música y prepararse para la llegada de su hijo. Sin embargo, tras la ruptura, queda la duda de cómo manejarán la situación, incluyendo la custodia del futuro bebé.

Megan Fox y Machine Gun Kelly: Una relación marcada por altibajos

La relación de Megan Fox y Machine Gun Kelly comenzó en 2020 y rápidamente captó la atención de los medios debido a su química y estilo de vida poco convencional.

Pero no fue hasta enero del 2022, cuando la pareja anunció su compromiso a través de redes sociales revelaron que más allá de realizar la tradicional entrega del anillo, ambos llevaron a cabo un ritual en el que para sellar su compromiso bebieron sangre del otro.

“De alguna manera, un año y medio después, después de haber caminado juntos por el infierno, y de haberme reído más de lo que jamás imaginé posible, me pidió que me casara con él y al igual que en cada vida antes de esta, y como en cada vida que la seguirá, dije que sí... y luego bebimos la sangre del otro”, escribió Megan en una publicación de su Instagram donde se mostraba su anillo. Ahora esa publicación ya no existe.

Desde entonces, han enfrentado numerosos desafíos, como el mencionado aborto espontáneo y rumores de infidelidad por parte del cantante. Aunque lograron reconciliarse en varias ocasiones, este episodio parece haber sido definitivo para Fox, quien tomó la decisión de terminar el compromiso.

El futuro de Megan Fox y Machine Gun Kelly tras su separación

Mientras Megan Fox se enfoca en su carrera actoral, con proyectos en puerta que prometen mantenerla en el ojo público, MGK continuará desarrollando su música, una plataforma que a menudo utiliza para compartir experiencias personales. La ruptura de esta pareja ha generado un gran interés mediático, y muchos esperan conocer cómo ambos manejarán su nueva realidad.