Megan Fox confirma que no se casará con Machine Gun Kelly

La actriz Megan Fox finalmente ha confirmado que ella y el cantante Machine Gun Kelly han cancelado su compromiso.

Fue durante su participación en el nuevo episodio del podcast Call Her Daddy de Alex Cooper, que la estrella de Transformers, de 37 años, abordó la ruptura con el rapero de 33, luego de que iniciaran una polémica al respecto cuando pelearon estando comprometidos.

“Siento que todos tienen una opinión sobre tu relación. Te comprometiste, luego creo que lo cancelaron y entonces no sabemos qué está pasando contigo”, comentó la presentadora antes de preguntar: "¿Cómo describirías tu relación con Machine Gun Kelly?”.

Entonces Fox respondió confirmando que “todas esas cosas” que Cooper había mencionado sobre su relación con Kelly eran “cosas precisas que han ocurrido”.

La actriz reconoció que el ’chismecito’ “podía ser interesante para la gente, y que dice: '¿Qué pasa?’”, pero dijo que no quería profundizar en el tema.

“De esta relación he aprendido que no es para consumo público. Así que por ahora no creo tener que hacer ningún comentario sobre el estado de la relación en sí. Lo único que puedo decir es que todavía le sigo llamando mi alma gemela y que siempre voy a estar atada a él”, comentó.

Megan Fox y Machine Gun Kelly han dado de qué hablar / Instagram: @machinegunkelly

¿Qué pasó con Megan Fox y Machine Gun Kelly?

Megan Fox y Machine Gun Kelly anunciaron su compromiso en enero de 2022 después de salir durante casi dos años. Se demostraban su amor en alfombras rojas y redes sociales, pero provocaron rumores de ruptura en febrero de 2023.

En ese momento, la actriz dejó de seguir a Gun Kelly en Instagram y borró todas las fotos con él de su cuenta haciendo que los fanáticos especularan que Kelly había engañado a Fox con su guitarrista Sophie Lloyd. Sin embargo, la estrella de Tortugas Ninja recurrió a Instagram para desmentir los rumores.

El anillo era especial para lastimar si se lo quitaba / Instagram

“Dos meses después, la pareja parecía estar de regreso cuando fueron vistos disfrutando de una escapada romántica en Hawai” y esta fue la primera vez que Megan habló al respecto aunque no dio detalles.

Su compromiso llamó la atención porque el cantante le regaló un anillo de compromiso que tenía espinas y le iba a doler a la actriz cuando lo retirara del dedo.