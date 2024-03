Adriana Fonseca festeja su cumpleaños como Dios la trajo al mundo y sorprende en redes

La reconocida actriz mexicana Adriana Fonseca dejó boquiabiertos a sus seguidores al compartir una fotografía subida de tono para celebrar su cumpleaños número 45.

En la imagen, que ha generado todo tipo de elogios y también críticas en las redes sociales, Fonseca posa completamente al natural desde la comodidad de su recámara, sosteniendo un ramo de rosas sobre la cama.

Con una expresión serena, Adriana reveló su secreto para mantener una buena salud mental, un aspecto que considera fundamental en su vida y a su edad.

Mira: Belinda fue hospitalizada de emergencia, este es su estado de salud

En un emotivo mensaje acompañando la publicación, la actriz expresó su gratitud y orgullo por todo lo que ha logrado hasta el momento.

“Hoy es un día especial para ti, y quiero que sepas lo orgullosa que estoy de ti y de todo lo que has logrado”, escribió. Además, compartió palabras de aliento para sus seguidores, recordándoles la importancia de ser amables consigo mismos y de contar siempre con el apoyo de quienes los rodean con un texto dirigido a ella misma por la celebración.

“A lo largo del último año, has enfrentado desafíos y obstáculos, pero también has crecido y aprendido mucho. Eres una persona valiente y capaz de superar cualquier cosa que se te presente. Recuerda ser amable contigo misma y escucharte con comprensión. No estás sola, siempre tienes a tu lado personas que te aman y están ahí para apoyarte”, añadió.

Checa: Enrique Peña Nieto estrenaría romance con guapa y misteriosa mujer

La actriz celebró su cumpleaños de una manera muy particular que dio de qué hablar en redes sociales / Redes sociales

La actriz continuó reflexionando y dijo: “A medida que comienzas este nuevo año, tómate tiempo para descansar y recargar energías. Eres amada y apreciada, y tu presencia en este mundo marca la diferencia. Estoy emocionada por todo lo que está por venir en tu vida. Recuerda que el presente es el lugar donde puedes encontrar paz y conectarte contigo misma. ¡Feliz cumpleaños, a mi!”

Finalmente, Adriana se divirtió diciendo: “¿Que cuántos cumplo? Soy actriz, dime de cuántos me quieres ver y me caracterizo jaja tengo alma vieja y actitud contemporánea y sí, ya mas pa allá que pa’ acá… Gracias a mi terapeuta desde hace dos años, por ayudarme a reencontrarme y por tanto”.

¿Qué ha sido de Adriana Fonseca?

A pesar de haberse tomado un breve descanso de las telenovelas, Adriana Fonseca regresó con fuerza al mundo del espectáculo protagonizando ‘Mi fortuna es amarte’ en 2021 y 2022, producción del recién fallecido Nicandro Díaz. Esto ocurrió luego de que la actriz se mantuvo alejada de la pantalla chica durante una década. Con este regreso triunfal, la actriz promete seguir sorprendiendo en el futuro, aunque hasta el momento no ha dado a conocer algún nuevo proyecto.

Puedes ver: Adiós a Nicandro Díaz: El emotivo homenaje en la televisora que marcó su legado