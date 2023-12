¡Selena Gomez ya no está soltera! Pero le llueven críticas por su nuevo novio

Selena Gomez ha sido muy polémica en cuanto a su vida personal se refiere. Desde su romance con el cantante Justin Bieber, la actriz ha vivido con los reflectores encima sobre sus romances.

La cantante no ha tenido las mejores experiencias en el amor, pero hace unos momentos confirmó su relación con el productor Benny Blanco.

En su cuenta de Instagram, Selena Gomez publicó unas fotografías junto a su nuevo novio con quien ya se rumoraba que estaba saliendo y fue criticada. Los internautas aseguraron que su relación era “una burla”, así que defendió su amor y dijo: “Él es mi absolutamente todo en mi corazón… lo mejor que me ha pasado, fin. Es mejor que cualquier persona con la que he estado. Esto es lo más feliz que he sido”.

Selena defendió su amor de las críticas / Instagram

En otro comentario, Selena le dejó muy claro a sus seguidores que ya no iba a caer en patrones pasados y no estaría con un chico malo nuevamente. “No voy a estar con un ‘f*ck boy’ nunca más”, escribió.

Inmediatamente, Selena desató las opiniones de más seguidores que consideraron estos mensajes como indirectas hacia Justin Bieber, quien ahora está casado con Hailey Bieber, y algunos más creyeron que estos mensajes se debían a un posible hackeo por la rudeza con la que fueron escritos.

Entre los mensajes que Selena publicó en redes, se lee que su nuevo álbum podría estar cerca de estrenarse en el primer trimestre de 2024.

¿Quién es Benny Blanco, la pareja de Selena Gomez?

Benny Blanco es un productor musical y cantautor estadounidense de 35 años que ha trabajado con grandes estrellas como Katy Perry, BTS, Britney Spears y más.

Selena y Benny colaboraron en la canción ‘I can’t get enough’ también junto a J Balvin hace unos años.

Benny Blanco es el nuevo novio de Selena Gomez / Instagram

¿Por qué los fans de Selena no aprueban su nueva relación con Benny Blanco? Del odio al amor solo hay un paso

En 2020, el productor arremetió contra Selena diciéndole “oportunista y desesperada por fama” cuando lanzó su propia línea de maquillaje y un exitoso programa de cocina.

“Selena Gomez es una desesperada, lanzó una línea de maquillaje, un programa de cocina y más canciones solo para adquirir más fama”, comentó.

Y agregó: “Debería aprender de su exnovio Justin Bieber, ya que él no ha hecho todo para tener más fama”.

Por eso ahora los fans de Selena inundan las redes con comentarios sobre la preocupación que tienen por ella con esta relación: “No queremos esto para ti”, “Selena, ese tipo habló mal de ti”, le escriben.

La actriz Selena Gomez regresará a su faceta como cocinera en una nueva temporada de su reality de cocina / Instagram

