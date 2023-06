Shakira viaja con sus hijos a Colombia; William Mebarak está delicado de salud

Pese al total hermetismo en que se manejó el viaje de la cantante a Colombia, recién publicó en sus redes sociales un video con imágenes de su papá y su mamá, sonando de fondo la canción Acróstico.

Shakira hizo un sorpresivo viaje a Colombia para ver a su padre, William Mebarak, quien, desde hace meses ha estado delicado de salud. Recordemos que, uno de los factores que retrasó la mudanza de la cantante a Miami, fue el estado delicado de su padre.

De igual forma, el padre de Shakira postergó una intervención quirúrgica debido a que los médicos recomendaron que no era propicio realizarla hasta que manifestara una salud más estable.

Por otra parte, según reportó Caracol Radio de Colombia, Shakira fue vista junto con sus hijos en la zona turística de Caño Dulce; pisó suelo colombiano desde el 26 de mayo y ha regresado a Miami apenas el domingo. Mientras que el portal El Colombiano señaló que la cantante viajó a su natal Colombia en un avión privado.

Shakira publicó recién un emotivo video con su papá y su mamá y la canción Acróstico de fondo / Instagram: @shakira

Shakira viaja de sorpresa a Colombia junto con sus hijos

En el programa Chisme No Like estuvo como invitado un productor de Shakira, Nicolás Tovar, quien también es amigo íntimo de la cantante y reveló que a William Mebarak le harán un procedimiento quirúrgico consistente en colocarle una válvula en la cabeza para drenarle ciertos líquidos acumulados, aunque, no especificó si la intervención quirúrgica se la realizarán en Miami o en Colombia.

Reportan que Shakira viejó de emergencia a Colombia

Asimismo, la visita de Shakira a Barranquilla confirmaría que sus padres han decido no vivir en Miami. Por otra parte, según reportaron medios locales, la familia de la cantante habría tenido una reunión privada que quisieron mantener en total hermetismo. No obstante, los hijos de la intérprete de Acróstico fueron reconocidos en una visita que realizaron al Country Club de Barranquilla.

Por otra parte, en Chisme no Like, Javier Ceriani comentó que Gerard Piqué y Clara Chía fueron vistos en el Consulado de Colombia en Barcelona. Relata Ceriani que el exfutbolista ingresó al edificio, mientras que su novia lo esperó afuera. Se desconoce qué asunto fue a tratar el exfutbolista en dicho consulado.

La barranquillera viajó a Colombia con sus hijos para ver a su padre, William Mebarak / Instagram: @shakira

Respecto del exjugador, de acuerdo con el medio El Español, su Kings League no está teniendo los resultados esperados en cuando a la audiencia en televisión tradicional. Recordemos que, recientemente, el ex de Shakira vendió los derechos de transmisión de su liga de futbol a Mediaset de España.

Sin embargo, ha reportado niveles bajos de rating, pues, no ha logrado conectar con la audiencia de la televisión tradicional. Cabe señalar que, inicialmente, la Kings League se comenzó a transmitir a través de la plataforma de streamers, Twitch.

La cantante colombiana viajó a Colombia con sus hijos el 26 de mayo en un avión privado / Instagram: @shakira

