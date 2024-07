Shannen Doherty logró divorciarse un día antes de morir, ¿su ex le pagó la manutención que ella reclamó?

La estrella de la serie Beverly Hills, 90210, Shannen Doherty, firmó los documentos de divorcio del fotógrafo Kurt Iswarienko el 12 de julio, solo un día antes de su muerte. Así lo dio a conocer este martes la revista People.

Igualmente, la publicación reveló que Kurt, el ex de la actriz firmó el divorcio el 13 de julio, el mismo día que ella perdió la vida a los 53 años, víctima del cáncer que le aquejaba y que invadió su cuerpo.

Shannen Doherty falleció luego de una larga y dura lucha contra el cáncer / IG: @theshando

¿Por qué no sirvió que Shannen Doherty se haya divorciado? Prefirió irse en paz; esto fue lo último que hizo

La actriz de Charmed fue diagnosticada con cáncer de mama y logró vencerlo, entrando en remisión por unos años, pero en 2019 la enfermedad regresó en etapa 4 haciendo metástasis.

Por si fuera poco, la actriz enfrentó al mismo tiempo la separación de Iswarienko, lo que sin duda fue un desgaste adicional a lo que estaba pasando con el cáncer.

El origen de su separación fue la infidelidad del fotógrafo en su matrimonio luego de llegar al altar en 2011. La actriz fue quien solicitó el divorcio en 2023 y su conclusión se prolongó hasta 2024 debido a una falta de acuerdos.

Shannen Doherty y su exesposo / Instagram

Después de tantos momentos de lucha, la actriz finalmente renunció este 12 de julio a todos sus derechos matrimoniales y firmó los documentos de divorcio con los que se desistió de recibir la manutención conyugal de 278 mil pesos mensuales que originalmente había solicitado para que su ex le pagara y ella pudiera seguir sus costosos tratamientos contra el cáncer.

Y es que ante la negación de su ex, la famosa lo señaló de presentar falsos documentos de sus ingresos para no pagarle esta pensión, prolongando así el proceso de divorcio, esperando que la enfermedad terminara con ella y él no aceptara cualquier obligación financiera.

No obstante, el abogado del ex de Doherty negó las acusaciones de la actriz afirmando que su cliente quería resolver el divorcio amigablemente. La guerra continuó y ella siguió firme en que su ex se negaba a reconocer sus ingresos totales.

Durante sus últimos meses de vida, la actriz contaba en un pódcast mismo que quería dejar como legado, los duros momentos que enfrentaba debido a este tema y sus seguidores lamentaron la falta de apoyo de su ex durante esos momentos cruciales enfrentando la dura enfermedad.

