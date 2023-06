Steven Spielberg dio detalles de la manera en que intentó alejar de las adicciones a famosa actriz

Steven conoció a Drew Barrymore en la cinta E.T cuando ella tenía solo 7 años.

Steven le tomó mucho aprecio a la famosa actriz que dio vida a la adorable Gertie en la cinta E.T. y de inmediato notó que la pequeña estaba involucrada en peligrosas situaciones.

Y es que la infancia de la famosa fue muy complicada, debido a que su padre fue un hombre alcohólico y abusivo, que la abandonó a los 3 años, en ese contexto su madre quien fungió como su mánager se dedicó a explotarla, lo que la llevó a vivir una vida que no era acorde a su edad.

Drew terminó por probar el alcohol a los 8 años y a los 12 ya era adicta a la cocaína Para sus 14 años la actriz fue emancipada por el estado, pero pese a que dejó atrás los abusos de su madre, las adicciones la siguieron.

La película de E.T. se estreno el 9 de diciembre de 1982. / Instagram: @stevenspielbergfans

La forma en que Spielberg ayudó a Barrymore

Spielberg confesó al medio Vulture en una entrevista detalles de los difíciles momentos que vivió a Drew:

“Vivía una vida a una edad muy tierna que creo que le robó su infancia. Me sentía impotente porque no era su padre. Solo podía ser una especie de consejero para ella”, comentó.

En la actualidad el director y la actriz siguen manteniendo una excelente relación. / Instagram: @stevenspielbergfans

Pese a que el director no podía hacerse cargo de ella, confesó que hizo hasta lo imposible porque el tiempo que compartía con ella en el set fuera bueno.

Incluso en ese momento el famoso señaló que fungió como una figura paterna para ella: “la única figura paterna que ha tenido en su vida”.

Tamra Davis, una directora más que intentó salvar a Drew

No obstante, Drew no solo fue auxiliada por Steven, sino por Tamra Davis, a quien conoció a los 14 años y es que en una primera instancia optó por decirle que no quería darle un papel en su película, pero luego de escuchar su historia con su madre y que a esa edad ya había vivido dos rehabilitaciones decidió ayudarla.

Tamra Davis y su esposo acogieron a Drew como una hija. / Deadline

Pero no solo Tamra la acogió como si fuera más que una empleada, sino también su esposo Mike D: “sentí que era como nuestra hija. Le proporcionamos esta familia surrealista y estable, en la que vivía con nosotros, y ella solo tenía que centrarse en ser actriz”.

En la actualidad Barrymore logró dejar atrás sus adicciones y convertirse no solo en una gran actriz, sino en una madre exitosa