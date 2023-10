¿Steven Spielberg enojado por debut de su hija en el cine para adultos? Esto es lo que se sabe

Tras haber publicado algunos videos amateur en sitios para adultos, la joven comentó que ¡estaba lista para abrir su OnlyFans!



Steven Spielberg sigue triunfando en el plano profesional y llenando las salas de cine con sus películas. Sin embargo, en el ámbito familiar tiene preocupaciones como cualquier otra persona. Ejemplo de esto podría ser la incursión en el cine para adultos de su hija, Mikaela. La joven tiene 27 años y fue adoptada por el cineasta y su mujer, la actriz Kate Capshaw.

Recientemente, en una entrevista con el diario The Sun, Mikaela aseguró que su sueño era conseguir trabajar en un local de striptease y tener una licencia como trabajadora s3x*4l. Aseguró que estaba cansada de “trabajar día a día” sin sentirse satisfecha emocionalmente.

“Siempre he sido una persona de naturaleza muy s3xu*l. Mi principal esperanza es llegar a que algún día sea lo suficientemente lucrativo como para no estar atada financieramente a nadie. Entonces podré empezar a decirle a la gente que no hay nada malo en que use mi cuerpo de una manera que me resulte cómodo para sustentarme” Mikaela Spielberg

En aquella conversación, la hija menor de Spielberg dijo que sus padres no estaban enojados por haber elegido ese trabajo. Por el contrario, dijo que ellos estaban “intrigados”.

Sin embargo, The New York Post afirma que Steven Spielberg está avergonzado de las decisiones de su hija. Fuentes cercanas a la familia habrían dicho al diario que el director de cine no está contento con el trabajo de Mikaela. Dicha fuente habría declarado:

“Nada puede dañar la inmaculada reputación de Steven Spielberg, ni la de Kate Capshaw, pero les preocupa cómo la revelación de Mikaela, se ve para sus otros hijos, que intentan ser solidarios pero también se sienten avergonzados”.