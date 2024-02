Taylor Swift dona 100 mil dólares a familia de la mexicana víctima del tiroteo en Kansas City

El pasado 14 de febrero, se registró un tiroteo durante el desfile por el campeonato de la NFL de los Chiefs, en Kansas City, Estados Unidos. El desafortunado suceso le quitó la vida a una persona y dejó más de 20 heridos.

La víctima mortal fue una mujer identificada como Lisa López Galván, hija de padres mexicanos. Tras lo ocurrido, su familia creó un fondo en la página GoFoundMe para pedir donativos y poder costear los gastos que dejó la pérdida de la mujer.

La meta inicial era de 75 mil dólares; es decir, casi un millón 300 mil pesos. Como era de esperarse, varios usuarios de redes sociales se unieron a la causa y hubo donaciones de hasta 5 mil dólares.

Incluso, la propia Taylor Swift, quien es novia de Travis Kelce, un jugador de los Chiefs, se solidarizó y sorprendió a todos al dar 100 mil dólares, es decir, más de un millón 700 mil.

Familia de Lisa supera la meta gracias a Taylor Swift

Durante las primeras horas de este 16 de febrero, diversos medios estadounidenses dieron a conocer que la intérprete de Shake it off dio dos donativos de 50 mil dólares cada uno, logrando así superar la meta inicial.

“Envío mi más sentido pésame y condolencias tras su devastadora pérdida. Con amor, Taylor Swift”, escribió la artista en el sitio web.

Hasta el momento, los familiares de Lisa han recaudado un total de 250 mil dólares, es decir, más de 4 millones 250 mil dólares.

Si bien el círculo cercano a la fallecida aún no se pronuncia, la buena acción de la artista no pasó desapercibida en redes sociales y los internautas no han parado de agradecerle por haber ayudado a esta noble causa.

¿Quién era la mujer mexicana que murió enel tiroteo del desfile de los Jefes de Kansas City el 14 de febrero?

Lisa López-Galván, de 43 años, asistió al desfile por el campeonato de la NFL de los Chiefs, en Kansas City, junto a su esposo y dos hijos. El festejó transcurría con normalidad cuando ocurrió el tiroteo.

La también DJ perdió la vida a causa de varios impactos de bala en el pecho, en tanto que sus hijos fueron heridos durante el suceso.

Lisa era conocida por ser hija de Alberto López, un reconocido mariachi en Kansas City. Además, formaba parte del programa ‘A Taste of Tejano’ de la emisora KKFI 90.1.

