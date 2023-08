TWICE confirma concierto en CDMX; fecha, precios de los boletos, lugar y todo lo que se sabe

Te explicamos todo lo que tienes que saber para el concierto de TWICE en México.

A cuatro años de su primera presentación en México, la agrupación coreana, TWICE confirma su regreso a tierras aztecas con un concierto en CDMX, como parte de la segunda parte de su gira mundial ‘Ready to be’.

Mediante redes sociales, las idols del K-pop emocionaron a todos sus fanáticos o sus ‘ONCE’ (abajo te explicamos por qué se llama así su fandom) al revelar que se presentarán el próximo 3 de febrero de 2024, en el Foro Sol de la Ciudad de México.

Aunque no se sabe si será la única fecha en México, se dio a conocer que el grupo tiene, hasta el momento, tres conciertos pactados en Australia, Indonesia y Brasil. De acuerdo con el anuncio, la segunda parte de su tour iniciará el próximo 4 de noviembre en el Estadio Marvel de Melbourne, Australia.

TWICE se presentó por primera vez en México el 19 de julio de 2019, en el Palacio de los Deportes, como parte de su gira TWICE Light 2019, donde hicieron un sold out casi inmediatamente después de que salieran los boletos a la venta.

¿A cuánto estarán los boletos para TWICE?

Hasta el momento, no se sabe qué boletera será la encargada de vender las entradas para el próximo concierto de TWICE. En 2019 los vendió Ticketmaster y los boletos oscilaron entre los 880 y 4 mil 750 pesos, dependiendo la zona escogida. No obstante, podría haber ajustes en los precios en esta ocasión.

Ticketmaster podría ser el encargado de la venta de boletos para TWICE / Instagram: @twicetagram

¿Qué opina TWICE de México?

Hace algunos meses, Nayeon y Jihyo, integrantes de TWICE, admitieron que fue muy gratificante para ellas y el resto de sus compañeras haber venido a México, pues aseguraron que sus ‘ONCE’ mexicanos son uno de los públicos más apasionados.

Asimismo, dejaron en claro que deseaban regresar al país y volver a disfrutar de toda la euforia de sus fanaticada, sin importar que sus gritos, en ocasiones, no las dejaban oír bien las pistas de sus canciones.

¿Quién es TWICE?

TWICE es un grupo de K-Pop que hizo su debut en Corea del Sur con el mini álbum The story begins, estrenado en 2015. Un año después, la agrupación alcanzó la popularidad gracias a su éxito Cheer up.

A raíz de eso, y gracias a lo pegajoso de sus sencillos, lograron posicionarse como uno de los grupos más importantes, tanto en su país como internacionalmente.

Su fanaticada o fandom se conoce como ‘ONCE’ (que significa una vez en inglés) debido al juego de palabras que se hace al juntarla con el nombre de la agrupación, TWICE (que significa dos veces). Ellas dicen que así se refleja el amor que se tienen mutuamente. “Incluso si los fans sólo las aman una vez (‘ONCE’), ellas les darán el doble (TWICE) de amor. ¡Una vez (‘ONCE’) que eres fan, tendrás dos veces (TWICE) la diversión!”, especifica la página oficial.

TWICE se ha vuelto uno de los grupos más queridos dentro del K-Pop contemporáneo / Instagram: @twicetagram

