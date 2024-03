8M: Ocho películas que te ayudarán a entender la lucha de las mujeres en el feminismo

En el Día Internacional de la Mujer, la atención se centra en las manifestaciones callejeras. Sin embargo, esta narrativa sobre la lucha feminista, que trasciende los límites personales, podría dar la impresión de que la lucha solo ocurre durante las marchas. En realidad, el feminismo es una batalla constante que se manifiesta en acciones cotidianas.

Entendemos que no todas las personas tienen la oportunidad de participar en las marchas del 8 de marzo. No obstante, apoyar el movimiento no se limita a eso; otra manera de respaldar a otras mujeres y contribuir a la lucha desde casa es familiarizándose con la historia del feminismo.

Afortunadamente, hay algunas películas que abordan precisamente este tema, y a continuación, te presentamos algunas de ellas. Cada película ofrece una perspectiva única sobre el feminismo y las diversas opresiones y violencias que experimentan las mujeres en todo el mundo, brindándote así una visión más completa de esta lucha.

Cartel realizado por una feminista. / Feminista en acción: Marbella

1.- Sufragistas (2015)

Sarah Gavron encabeza este llamado al feminismo, narrando los inicios de los movimientos feministas en Inglaterra a principios del siglo XX. La película se centra en la experiencia de ‘las sufragistas’, un grupo de mujeres que desempeñaron un papel fundamental en la lucha por el derecho al voto femenino.

¿En dónde verla?

Largometraje disponible en las plataformas Amazon Prime Video y Apple TV

2.- No estás sola: la lucha contra La manada

La película te adentra al primer caso del movimiento #MeToo en España: la agresión sexual que sufrió una joven en los Sanfermines de 2016 por un grupo de cinco hombres conocido como “La manada”. La película también aborda la solidaridad de las mujeres que se unieron bajo la consigna de “Hermana, yo sí te creo” y el hashtag #Cuéntalo.

¿En dónde verla?

Disponible en Netflix

3.- Las tres muertes de Marisela Escobedo

La película documental relata la tragedia de Marisela Escobedo, quien perdió a su hija Rubí por feminicidio, enfrentó la absolución del asesino y su posterior escape, para finalmente perder la vida a manos de aquellos que buscaban silenciarla. Este relato expone los tres eventos que culminaron en la muerte de Marisela, revelando la impactante realidad de la violencia de género, la presencia del crimen organizado y la corrupción en México.

¿En dónde verla?

Disponible en Netflix

4.- Ruido (2022)

Bajo la dirección de Natalia Beristain y con Julieta Egurrola como protagonista, esta película mexicana, basada en hechos reales, presenta la problemática de las desapariciones y la lucha perseverante de aquellos que buscan a sus seres queridos. La narrativa refleja una realidad que afecta a toda la sociedad mexicana, con un enfoque especial en las mujeres.

“En Ruido lo que hay son ganas de buscar la memoria, la dignidad y la justicia, nombrar a los que ya no están, eso hacía sencillo que las familias quisieran compartirnos sus historias; era mi manera de acompañar, de seguir nombrando y, sobre todo, que tuvieran esas ganas de ser escuchadas, de nombrar a las suyas, a los suyos. El filme es la representación de todas esas familias que buscan incansablemente” Mencionó Beristain para un medio local.

¿En dónde verla?

Disponible en Netflix

5.- Noche de fuego

Tatiana Huezo presenta de manera impactante la vida de las madres y sus hijas en las zonas rurales de México durante la etapa de la pubertad. En este período, el crimen organizado aprovecha para reclutarlas y someterlas a la trata de personas. La película se basa en la novela de Jennifer Clement titulada “Prayers for the stolen” (2012).

¿En dónde verla?

Disponible en Netflix

6.- Radioactive

Madame Curie, una mujer cuyas contribuciones significativas al progreso humano han sido eclipsadas por la fama de su esposo Pier Curie, recibe el reconocimiento que merece en esta película protagonizada por Rosamund Pike. A pesar de vivir en una época marcada por la opresión hacia las mujeres, Curie descubrió el radio, el polonio y la radioactividad. La película resalta su legado científico y su lucha incansable por la igualdad de género en el ámbito académico.

¿En dónde verla?

Esta cinta se encuentra disponible en Prime Video

7.- Period. End of sentence. (Período. Fin de la frase)

Porque la menstruación es un tema que aún necesita mucha difusión. Este cortometraje documental ofrece una mirada íntima a la menstruación y los tabúes que la rodean en la India y en otras partes del mundo. A través de la historia de mujeres que fabrican toallas higiénicas, la película promueve la educación menstrual y combate el estigma asociado a la menstruación.

¿En dónde verla?

Disponible en Netflix

8.- Akelarre

“Akelarre” narra la trama de unas jóvenes acusadas de brujería por un juez decidido a purificar la región. La película destaca la tenacidad y la inteligencia de estas mujeres ante la persecución y la opresión en el siglo XVII.

¿En dónde verla?

Disponible en Netflix

