A la Cristian Castro: Peso Pluma imitó el acento argentino y las redes estallan: “Que se largue de México”

Peso Pluma nuevamente está causando revuelo en redes sociales, pero esta vez no es por sus primeros lugares en las listas de popularidad de Spotify o YouTube, sino que fue captado refiriéndose a sus fans con un acento argentino, lo que generó la crítica sin medida en su contra por cuenta de sus fans.

Y es que al parecer no ha servido de ejemplo que las redes cancelaran a Ángela Aguilar y a Yahritza y su esencia por darle la espalda a sus raíces y al parecer, ahora será Peso Pluma quien pruebe la furia de los cibernautas.

La polémica se desató luego de que Peso Pluma después de un concierto agradeciera a todos los que lo siguen y disfrutan de su música, pues es por ellos que ha logrado tener fama y éxito.

“Me voy recontento, recontento por vivir todo esto con ustedes mi gente, que si no es por ustedes no estaría viviendo nada de esto”, las palabras que utilizó simulando “hablar en argentino” al enfatizar el “re” como se acostumbra en el país sudamericano.

Como si eso no bastara, existe otro video donde el cantante sostiene un mate argentino y responde actuando con acento argentino cuando le preguntan sobre qué está tomando y también desató la controversia. “Un matecito, boludo”, responde a la pregunta en ese momento.

En redes causo indignación y aunque consideran que comienza a adoptar costumbres argentinas por su supuesta novia Nicki Nicole, las criticas no se hicieron esperar.

“Si va a hablar como pende** mejor que se largue de México y no vuelva a tocar nuestra música”, “Tiene que respetar a su país y por ende la forma de hablar”, “Peso Pluma el próximo funado por mexicanos, como Angela Aguilar”, son algunas de las reacciones que el público ha dejado en redes sociales.