Adrián Uribe relata la vez que ¡un hombre lo quiso ligar! ¿aceptó la inesperada propuesta?

Tras haberse vuelto tendencia por la broma sobre su supuesta incursión en la política mexicana, Adrián Uribe volvió a sorprender a sus fanáticos al confesar que un hombre intentó ligárselo.

La inesperada revelación surgió durante una dinámica realizada en una emisión reciente del programa ‘Faisy night’. El cómico participó en ‘Beer pong’, una actividad en la que los jugadores tratan de encestar pelotas de ping-pong en vasos llenos de alguna bebida desde el extremo de una mesa.

En dicha competencia, no solo debían tomar de sus vasos, sino que también tenían que responder una pregunta del otro jugador.

En el primer turno, Faisy resultó ganador, por lo que aprovechó para preguntarle a Adrián si alguna vez había tenido un “encuentro cercano del tercer tipo” con otro hombre.

Ante esto, el también presentador negó haber convivodo más allá con alguien de su mismo género. Sin embargo, admitió que, en su momento, un hombre intentó conquistarlo. Sin dar detalles, Uribe mencionó, con un poco de humor, que su “pretendiente” había sido un ejecutivo de una televisora.

“Nunca he tenido... con hombres. Respeto todos los gustos, pero nunca. Alguna vez me ha tirado la onda un hombre. Alguna vez un productor de televisión. Me dijo que, ‘si me iba con él, me daba un programa’, y ahora estoy estrenando la cuarta temporada de ‘De noche, pero sin sueño” Adrián Uribe

Adrián Uribe viviendo fijamente a la cámara con fondo negro / Instagram

¿Cómo reaccionaron los presentes ante la revelación de Adrián Uribe?

Al escuchar la historia de Adrián Uribe, Faisy y el resto de sus invitados se sorprendieron y después comenzaron a reírse. Tras esto, el presentador reanudó el juego y comenzaron a hablar sobre otras cosas.

Para finalizar, se declaró que el ganador de la dinámica era Adrián Uribe, por lo que Faysi recibió varios pastelazasos de sus invitados, incluyendo al comediante.

Faisy y Adrián Uribe / Facebook: Faisy Night

¿Cómo fue la broma de Adrián Uribe y su supuesta incursión a la política?

Recientemente, Adrián Uribe compartió un video en el que aseguraba estar muy feliz por formar parte de la política mexicana: “Sí, voy a incursionar en la política y me voy a lanzar con todo, y lo voy a hacer por todos nosotros, porque tú y yo sabemos que México necesita, más que un político, a un ser humano”, dijo.

Si bien no mencionó si buscará un cargo político o a qué alianza pertenecería, aseguró que no le iba a fallar al pueblo: “De verdad, no los voy a defraudar, cuenten conmigo, yo sé que contaré con ustedes, muchas gracias”, indicó.

Tras mucha especulación, se supo que su video era solo parte de una campaña promocional para su próxima película, ‘El candidato honesto’.

