Aída Cuevas: ‘la Reina del mariachi’ que supo sobreponerse a cada adversidad de la vida

Valeria Cuevas es una joven que se lanza al mundo del espectáculo siguiendo los pasos de su madre, la internacionalmente famosa Aída Cuevas. En esta edición, Valeria nos cuenta de sus sueños y de lo que ha realizado para alcanzarlos.

Ella se une a una generación de nuevos talentos que son hijos de grandes cantantes: Majo y Ángela Aguilar, Lucero Mijares y Eduardo Capetillo Gaytán, entre otros.

Este martes de TVNotas, echamos un vistazo al baúl de los recuerdos y nos encontramos una entrevista de 2013 a Aída Cuevas, en la cual nos abrió su corazón. Ella ha llevado una vida discreta, y a nosotros nos contó sobre su vida y su larga trayectoria.

Te dejamos algunos pasajes de esta interesante plática en la que conocimos a una Aída muy humana.

Aída Cuevas / Archivo TVNotas

Aída Cuevas: Una gran y luchona mujer mexicana

-¿Crees que, por cantar, te perdiste tu adolescencia?

“Por supuesto. Ahora que han pasado los años puedo decirte que me faltó convivir con gente de mi edad. Pero no me arrepiento de nada”.

-¿Para ti fue duro divorciarte?

“Claro, porque al principio quiso quitarme a mis hijos, fue ahí cuando saqué las uñas. Se agarró de que como yo era artista, no tenía tiempo para ellos y que era fácil quitármelos. Sin embargo, lo que no pensó es que llevaba una carrera limpia y fuera de escándalos. Jamás he hecho fotos desnuda, ni me he tenido que acostar con ningún productor. A lo mejor tendré muchos defectos, pero z… jamás he sido, ni lo seré hp. Así que el juez vio que él era el malo y no podían estar mis hijos a su lado, por eso me dio la patria potestad a mí”.

Aída Cuevas / Archivo TVNotas

-Háblanos de la violencia que viviste…

“Ha sido lo peor de mi vida, lo más terrible, porque cuando te das cuenta de que la persona a la que amas te falta al respeto, tanto física como psicológicamente, se te cae el mundo. Fue la etapa más triste de mi vida, porque de los 7 años que duré casada con el señor, los últimos cuatro fueron un infierno a su lado; esa no es vida, para mí ni para ninguna mujer. Se lo he dicho a mi hija Valeria, de 17 años, y le he pedido que no se deje de nadie, no quiero que sufra lo que yo sufrí”.

-¿Qué te hacía él?

“Primero empezó gritándome, pero llegó el momento en que con un mal g0lpe que me dio, me rompió el tímpano derecho, perdí casi por completo la audición ¡Imagínate! Ya fue mucho. El maltrato psicológico del que fui objeto, que te digan que no vales nada, que no sirves, eso te daña como ser humano. Tuve que poner un hasta aquí”.

La llamada ‘Reina del Mariachi’ tuvo tres matrimonios que le dejaron amargas experiencias, pero sus mejores regalos; sus hijos.

Hijos de Aída Cuevas / Archivo TVNotas