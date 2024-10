Al fallecido Kompayaso le quieren robar su nombre; ¡no descansa en paz!

Tras la muerte de Eleazar del Valle, mejor conocido como ‘Kompayaso’, el pasado 17 de octubre, ahora surgen conflictos. Su hermana Alicia nos cuenta que se quieren aprovechar de la fama y apropiarse del nombre artístico de su hermano. Se ha dicho que su muerte se debió al consumo de drogas y depresión.

“Nunca negó que le encantaba la fiesta. Sin embargo, había dejado los excesos hace 2 años. Estaba limpio y no tenía depresión”.

¿De qué murió? “Este año estuvo dos veces hospitalizado. En octubre se le infectó el catéter de la hemodiálisis. Después, un derrame cerebral terminó en infarto cerebral debido a su hipertensión y daño renal”.

Aquí con su prima Martha (rosa) y su hermana Alicia del Valle (rojo). / Cortesía

¿Quién le quiere quitar su nombre al Kompayaso?

“Él tiene un hijo de sangre, Mateo, que vive en Estados Unidos. No lo hizo público porque el chico no se dedica a la farándula y por seguridad. Ahora quieren hacer pasar a otro por su hijo”.

“En el programa Tengo talento interactuaba con 3 personas, dos chicos y una chica, hijos del personaje. Uno de ellos ha lucrado con el nombre de mi hermano, dando entrevistas y shows en EU y quiere apropiarse del personaje”.

“Esta persona también dice que me quedé con dinero de apoyo que le dieron a mi hermano para sus cuidados (2022). No es así. Eleazar tenía casi un año sin trabajar. Me quieren embarrar”.

“El nombre ‘Kompayaso’ está registrado. No lo pueden usar. Mi hermano le tenía cariño a esta persona, pero no puede actuar así. Procederemos de la forma que tenga que ser ante el abuso”, concluyó.

¿Quién era Kompayaso?

Era un comediante mexicano que se hizo famoso por su humor ácido y por su capacidad para tocar temas polémicos con sarcasmo. Participó en diversos programas, siendo uno de los más destacados ’Chisme no like’, donde fue suplente de Javier Ceriani, y en el programa de talentos ‘Tengo talento, mucho talento’, donde se hizo viral por sus bromas y su característico look.

Su presencia en ‘Chisme no like’ lo hizo muy querido por los seguidores del programa, quienes se sintieron identificados con su estilo único y su habilidad para abordar temas chismosos de manera irreverente.

