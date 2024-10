¿El Kompayaso dejó testamento? La familia del comediante revela toda la verdad

El 17 de octubre de 2024, se confirmó la lamentable muerte del querido comediante Eleazar del Valle, conocido popularmente como “el Kompayaso”, tras estar casi una semana en coma inducido.

Este triste suceso dejó a sus seguidores llenos de preguntas, una de las más importantes es qué pasará con su herencia.

Al día siguiente de su fallecimiento, se llevó a cabo el funeral de Eleazar del Valle, evento al que asistieron amigos cercanos y familiares para rendirle su último adiós.

Entre los asistentes estuvieron su hermana Alicia y su sobrina, Ximena Santamaría, quienes lo acompañaron durante su estancia en el hospital y hasta su deceso.

Kompa Yaso recibe micrófono de oro / Instagram

En una entrevista con el programa De primera mano, Alicia y Ximena hablaron sobre el futuro de las cenizas del comediante y revelaron si dejó algún testamento o herencia.

Durante la entrevista, Alicia, hermana del comediante, compartió lo difícil que fue verlo en su estado final. “Ya me decía: ‘Es que este cuerpo ya no puede’. Yo creo que fue lo mejor para él, aunque a nosotros nos duela en el alma”, expresó. Además, mencionó lo complicado que hubiera sido para él despertar en el hospital. “Estaba en verdad cansado, y Dios ya se apiadó”.

¿Qué pasará con las cenizas del Kompayaso?

La familia del comediante decidió cremar el cuerpo de Eleazar del Valle. Según lo compartido en la entrevista, las cenizas del artista estarán temporalmente en casa.

“De momento van a estar en la casa las cenizas. Ya después vamos a ver, parece que vamos a hacer unas oraciones por Zoom. Yo les comunicaría”, explicó Alicia del Valle.

¿El Kompayaso dejó herencia?

Una de las preguntas más frecuentes entre los seguidores del Kompayaso es si dejó algún tipo de herencia o testamento. En este sentido, su hermana fue clara al declarar: “No dejó nada. No tenía nada”. También reveló que el comediante tenía un hijo llamado Mateo, quien vive en Los Ángeles con su madre, la exesposa de Eleazar, pero lamentablemente no pudieron asistir al funeral.

No obstante, aunque no dejó bienes materiales, el legado del personaje “el Kompayaso” sigue vigente: “El nombre del Kompayaso está registrado. Lo registró mi papá. Entonces no tenemos problemas”, añadió Alicia, asegurando que los derechos del personaje y sus regalías están en manos de la familia.

Sobre la posibilidad de rendirle un homenaje al comediante, tanto su hermana como su sobrina expresaron su interés en hacerlo: “Sí nos gustaría. La verdad es que dejó un legado, unos zapatos bien grandes para llenar que no se van a llenar, pero sí nos encantaría hacer un homenaje. Ya hay unas pláticas para poder hacerlo”, comentó su sobrina Ximena.

Incluso mencionaron un posible lugar para el homenaje: “Probablemente en Beer Hall (una casa del stand-up) pronto se haga algo”.

