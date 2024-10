Adrián Marcelo se burla de Gustavo Macalpin, conductor despedido en pleno programa en vivo: “Me incomoda”

Adrián Marcelo, exparticipante de la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’, continúa generando controversia. Tras su polémica entrevista con René Franco y su comentario ácido sobre el deceso de Liam Payne, el regiomontano se burla de Gustavo Macalpin.

Recordemos que Gustavo Malcapin ganó notoriedad en redes sociales luego de que, hace algunas semanas, fuera despedido durante una transmisión en vivo del programa ‘Ciudadano 2.0’, en el canal 66 de Mexicali.

El presentador se encontraba trabajando con normalidad cuando el director del canal, Luis Arnoldo Cabada, apareció a cuadro y le dijo que su relación laboral de seis años con la empresa había concluido.

Aunque en ese momento actuó con tranquilidad y simplemente se despidió de su audiencia, poco después publicó un video en redes sociales para expresar que lo sucedido le había parecido una “bajeza total”. No obstante, dejó en claro que, pese a todo, se sentía agradecido con el canal por haberle brindado una oportunidad.

Te podría interesar: Gustavo Macalpin tras ser despedido al aire, es captado en TV Azteca; exjefe le ofrece disculpa pública

En redes, Adrián Marcelo abordó el tema sobre el despido de Gustavo Macalpin. El regiomontano aseguró que le “incomodaba” ver al presentador.

Adrián Marcelo

“¿En dónde corrieron al del copete? Sí, me incomoda el copete, no te voy a mentir. Se me hace que el vato es la ma…, pero hay un punto en el que no puedo seguir viendo algo así"