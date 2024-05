Aleks Syntek responde a la polémica por ‘tirar’ un disco de Karol G al WC

Aleks Syntek, en los últimos años, ha estado envuelto en varias controversias debido a sus opiniones sobre los géneros urbanos y artistas emergentes.

Hace unas semanas, el compositor mexicano protagonizó una polémica que dio mucho de qué hablar en redes sociales. Durante su participación en el ‘podcast + pedido’, el cantante tenía que elegir con qué disco se quedaba. La mayoría de los discos que escogió fueron del género pop, pero el último disco fue de Karol G, ‘Mañana será bonito’.

El intérprete de ‘Tú necesitas’, al tener el disco de la cantante urbana en sus manos, expresó abiertamente su falta de afinidad con este tipo de música.

Tras sus palabras, el cantante ‘tiró' el disco de Karol G al WC y hasta ‘jaló la palanca’, lo que generó que rápidamente se volviera viral el video.

El cantante estuvo presente ante varios medios de comunicación y ahí fue cuestionado por su reciente polémica al ‘tirar un disco de Karol G al WC’.

Syntek comentó que las entrevistas extensas se pueden prestar para malentendidos y que algunas de sus declaraciones han sido sacadas de contexto, afectando así la imagen del artista.

El compositor aseguró que siempre ha pedido disculpas cuando es necesario, pero mencionó que depende de cada persona aceptar o no las disculpas.

Aleks Syntek

“Siempre he pedido disculpas en mis redes: ‘Oigan, no por ahí no era la cosa, se malinterpretó, una disculpa, una disculpa, si ofendí a alguien…’. Ya si me quieren disculpar o no, pues es cosa de cada quien. Somos seres humanos, podemos tropezarnos, podemos ser parte de un malentendido”.