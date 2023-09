Alicia Machado acusa a José Manuel Figueroa de darle una golpiza: “tiene un problemita con la homosexualidad”

Alicia Machado dio su hipótesis sobre los hombres violentos con las mujeres, y dijo que para ella, estos tienen dos problemas: “complejo de inferioridad” y “son homosexuales”. Ninel Conde reacciona a los comentarios.

Alicia Machado no ha tenido suerte en el amor, y luego de haber contado su experiencia amorosa con Luis Miguel, la exreina de belleza fue honesta con sus compañeras del reality, Secretos de las indomables y dijo el traumático episodio que supuestamente vivió con su exnovio, José Manuel Figueroa cuando mantenían una relación en 2006.

Por primera vez, Alicia contó los detalles del momento en el que supuestamente fue agredida físicamente por el hijo de Joan Sebastian y recordó que fue una golpiza la que le hizo perder el habla en el momento que sucedió, porque además supuestamente la amenazó de mu3rt3 y con hacer que la deportaran a su natal Venezuela.

Según la exparticipante de La casa de los famosos, todo pasó el día en el que ella estaba celebrando su cumpleaños y le preguntó a José Manuel cuál sería el plan para festejarlo porque sus amigos ya estaban organizando algo también.

En este momento, Alicia lo abrazó por la espalda con amor para hacerle esta pregunta, pero detonó la furia del cantante y este respondió con una cachetada que la tiró al piso donde continuó con su agresión a patadas.

Alicia Machado revela que José Manuel Figueroa la golpeó y la amenazaba de mu3rt3 😨 pic.twitter.com/Suq4DW8dLZ — La Comadrita (@lacomadritaof_) September 8, 2023

“Estaba mi PR (agente de relaciones públicas) en la casa, gracias a Dios. Yo no tenía en México ni dos meses. Él encantador… Yo le digo: ‘De verdad necesito saber qué vamos a hacer porque mis amigos me están organizando una fiesta en la Ciudad de México’, y de repente el cuate que tiene una mano de este tamaño (muy grande) y es un señor de este vuelo, voltea y me vuela una cachetada de la nada que no sé cómo fue que no me voló un diente. Yo ruedo contra la pared y me quedo así en shock y me empieza a dar patadas con una bota de este tamaño (muy grande)”, contó.

Alicia dijo que su PR detuvo a José Manuel y ella pudo huir a pesar de que el cantante trató de impedirlo.

“Yo esto nunca lo había hablado y ya me vale m4dre porque ya cuántas veces más me va a amenazar de mu3rt3. Llega mi amigo y le dice: ‘C4br0n ¿qué estás haciendo?’ Yo me quedo sin voz. Era algo traumático. Me bloqueé horrible. Cuando se dio cuenta que iba a salir corriendo, yo no sé si él pensó que iba a ir con la policía, o lo iba a denunciar. El tipo agarra una piedra, cuando yo voy arrancando se la avienta a mi camioneta y me rompe el vidrio atrás y con eso yo sigo y arranco”, comentó.

Alicia Machado contó lo que sufrió con José Manuel / Canela TV

Machado cuenta que después de este violento episodio tomó un vuelo para Venezuela y llegó a casa de su madre sin querer que nadie la viera por los moretones que traía, pero su mamá insistió en que le contara qué le pasaba y ella accedió.

“Me pongo a llorar y le cuento a mi mamá lo que había pasado. Estaba aterrada porque yo no quería que me quitaran mi trabajo, y eso fue lo primero que él hizo, amenazarme. Llamaba y me decía: ‘Voy a hacer que te saquen de México. Voy a hacer que te quiten la residencia, que te deporten’. Lamentablemente uno sabe las relaciones y las conexiones que tiene esta persona”, contó Machado.

Entonces su padre llegó a la casa y se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, así que junto a su hermano mayor, su tío y su primo estaban dispuestos a venir a México para tomar justicia por lo que hizo el cantante, aunque Alicia no lo permitió para que no se metieran en problemas y todo quedó en una llamada donde tuvieron que hablar con Joan Sebastian y le dejaron claro que nadie tocaba a su hija, sin importar su fama, influencia o dinero.

“Se iban a ir a México porque lo iban a matar. El señor Joan Sebastian, que en paz descanse, habló con mi mamá, porque mi mamá lo llamó.

...

Él tiene esta reacción conmigo y él esa noche creo que se había ido de fiesta y no sé qué tantas dr0g4s se metía”, continuó Alicia.

La querida famosa también dio su opinión sobre los hombres que violentan a las mujeres para creerse machos.

“El hombre que golpea a una mujer de esa manera tiene dos grandes problemas en su ser: un gran complejo de inferioridad porque no puede ser igual de c4brón con otro macho, y desafortunadamente son homosexuales. Por su situación no pueden (serlo libremente) y entonces su manera de sacar ese odio hacia esa energía femenina es agredirla”. Alicia Machado

E insistió: “El hombre que violenta a una mujer es porque lamentablemente tiene un problemita ahí con la homosexualidad. Esos machos de que ’yo las violento’ son hombres que, en mi opinión, tienen su ladito ahí gay que como no se atreven a salir del clóset. No se atreven a violentar a otro hombre”.

José Manuel Figueroa está actualmente con Marie Claire Harp y los internautas le piden que vean estas señales / Clasos

“Una persona que te maltrata de esa manera definitivamente es un sociópata, una persona que está enferma, por no decir que es un criminal”, agregó.

Y concluyó: “Es un tipo exageradamente violento y a mí nunca en la vida me habían levantado la mano. El hombre que golpea y violenta físicamente a una mujer es una enfermedad. El que está enfermo es él. No eres tú”.

Ninel Conde reacciona al relato de Alicia Machado sobre José Manuel Figueroa

A lo largo de toda su narración, Ninel se mostró empática con Alicia, pero sus expresiones de tristeza y frustración dejaron ver que le dolía escuchar lo que contaba, sin ella expresar verbalmente si también lo vivió junto al cantante.

Ninel Conde dijo que ella es más reservada pero que luego le contaría a Alicia lo que ella vivió junto a José Manuel / Canela TV

Finalmente, el ‘Bombón asesino’ dijo: “La única condición aquí es que un hombre que pega una vez, pega siempre. Yo no quiero entrar en detalles porque la verdad yo soy más reservada pero ya te contaré algún día”.

En tanto, algunos seguidores dicen que le adviertan de esto a Marie Claire, actual novia y prometida de José Manuel.