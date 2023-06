¡Amor en el aire! Vanessa Claudio y Uriel Estrada se toman de la mano y las redes estallan: “¡Ya embarázala!”

Pese a que la química entre ambos conductores está latente, ninguno de los dos ha aceptado que hay un romance.

Vanessa Claudio y Uriel Estrada, conductores del programa Al extremo, han desatado rumores de un romance entre ellos, ya que los coqueteos e indirectas no se han hecho esperar.

Sin embargo, ambos han desmentido esta información, de modo que dejaron claro que simplemente es una relación laboral y una bonita amistad, aunque la química traspase la pantalla.

Los conductores de Al Extremo dieron de qué hablar / Instagram: @vanessaclaudio / @urielestradatv

Usuarios y televidentes han externado que Vanessa y Uriel harían una muy bonita pareja. Sin embargo, nada es certero, aunque en redes siguen captando el mínimo detalle de lo que pasa entre los conductores.

En la más reciente transmisión de Al extremo, Claudio y Estrada se tomaron de la mano por una milésima de segundo, aunque la modelo rápidamente quitó la mano y siguió con el programa.

Uriel Estrada y Vanessa Claudio tiene mucha química en el programa / Instagram: @vanessaclaudio / @urielestradatv

Tanto ha resonado el presunto amorío de ambos famosos, que hasta la misma cuenta oficial de Instagram del programa publicó el momento exacto del romántico momento.

“¡Se tomaron de la mano! REPITO: ¡SE TOMARON DE LA MANO!”, escribió la cuenta.

Así fue el momento:

Como era natural, usuarios no dejaron pasar este momento y rápidamente reaccionaron a esta inesperada situación.

“Uriel baja la cara porque no lo podía creer… Yo lo vi en vivo, nadie me contó”, “Awwww si me emocioné”, “Aawww por fin una muestrita de cariño”, “¿Para cuándo la boda?”, “Uriel está que no puede”, “Ya que le hacen de a emoción, ya que anden”, “Ya embarázala”, fueron algunas reacciones.