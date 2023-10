Ana Claudia Talancón habría llegado en estado inconveniente a un evento de Disney ¿otra vez?

Fue en septiembre pasado que la actriz de Soy tu fan, Ana Claudia Talancón, causó polémica por dejarse ver, supuestamente pasada de copas en la premier de su película.

En aquella ocasión los videos de su caminar y su hablar se hicieron virales, por lo que esta vez, en redes, identifican su actuar y la acusan de supuestamente llegar en “estado inconveniente” a la gala de los 100 años de Disney que se llevó a cabo este 17 de octubre en el Museo Soumaya.

Y es que al preguntarle acerca de su outfit, quiso mostrarlo, pero con dificultad y tambaleándose, solo habló trabado, lo que dio pie a especulaciones sobre si estaría pasada de copas, una vez más.

Por supuesto, quienes se percataron de esto fue el programa de Multimedios “Chismorreo”, quienes transmitieron un poco de la entrevista que le hicieron a la actriz, en donde se preguntaron si se le habían “pasado las copas” o simplemente era su forma de ser.

▶️¡Como que arrastró la lengua! ¿Ana Claudia Talancón llegó pasadita de copas a la gala de los 100 años de Disney?



📺 Los detalles en el #Chismorreo pic.twitter.com/4VyTj8T71p — @telediario (@telediario) October 17, 2023

“Yo creo que más bien como que había mucho viento, no dice nada fuera de lugar. Yo creo que si iba happy o no, porque no hizo nada malo”, dijo una conductora.

Hasta ahora la actriz no ha salido a dar declaración alguna. Sin embargo, su estado volvió a levantar especulaciones y es que una fuente cercana a la actriz, confesó a TVNotas en meses pasados que la actriz, comenzó su problema con la bebida en la pandemia.

