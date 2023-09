Ana Claudia Talancón y Bruno Bichir están de manteles largos, ¡estrenan la película Viaje todo robado!

La historia trata de un padre que se encuentra dinero en el baño de la oficina y con eso lleva a su familia de vacaciones, sin importar las consecuencias

Ana Claudia Talancón y Bruno Bichir, se encuentran de manteles largos, ya que estrenaron la divertida película ‘Viaje todo robado’ en más de 900 salas del país. La película es la ópera prima del director Diego Graue.

El filme fue estrenado junto con Germán Bracco y con el debut de Irka Castillo (hija de Irán Castillo), quienes conforman a la familia ‘Camargo’ y ralizan su viaje soñado a San Antonio, Texas (EU) que se convertirá en una pesadilla. Platicamos con los protagonistas y esto nos dijeron:

Ana Claudia nos compartió su alegría con este proyecto: “Me siento muy contenta, emocionada y muy orgullosa de poder estar presentando finalmente ‘Viaje todo robado’. Disfruté mucho todo, rodar todos los días con mis compañeros, las locaciones, el guion y poder hacer una película tan bien cuidada y formada, ¡me encantó!”.

Bruno Bichir es el jefe de familia ‘Carlos Camargo’ que hace todo por llevar a su familia de vacaciones. / Luis Marín

Sobre si se identifica con su personaje de ‘Lola’, nos dijo: “Pues nunca he sido ludópata (risas). Eso es una de las cosas que me faltan y sí me gusta el bingo, como no, sí me divierte. Así como adicciones a algo no tengo, el trabajo a lo mejor un poco, no de una forma dañina, pero sí me ha tocado trabajar épocas muy largas en la vida. Lo estoy disfrutando mucho y si he podido darme mis espacios”.

La guapa actriz no para de trabajar aunque entre un proyecto y otro, se da sus espacios: “Cuando puedo tener este balance en mi vida ya no siento que estoy solamente trabajando. Ahorita tengo tres series que se estrenan, la bioserie de Pedro Infante que se estrena en noviembre, la tercera temporada de ‘Soy tu fan’ y la segunda temporada de ‘El galán’, con Humberto Zurita”.

Germán Bracco es ‘Charlie’ y el debut como actriz de Irka Castillo, quien interpreta a ‘Lolita’. / Luis Marín

Sobre las expectativas de esta película, agregó: “Espero qué le guste mucho a toda las familias de México y del mundo, porque seguramente después va a estar en plataformas digitales. Que la disfruten a partir de este 31 de agosto, se diviertan como locos, se olviden de sus problemas y que se rían una hora y media con esta película”.

Por su parte, Bruno Bichir, quien da vida al padre de familia, nos contó: “Estoy muy contento y me hace muy feliz. Lo que más me atrajo fue primero la comedia, el guion es espléndido… Luego quienes van, que es un director nuevo, pues me interesó más. Si tú revisas la filmografía de los grandes directores, su primera película van todas las canicas e incluso hay directores que no pueden superar la grandeza de su primera película porque van cargadas de tanto. El elenco es formidable y cuando todo está en su lugar, no podía no hacerla”.

La divertida comedia ‘Viaje todo robado’ se estrena este 31 de agosto en más 900 salas de cine de la República Mexicana. / Luis Marín

Continuó el reconocido actor: “No es una película más, si fuera una película más no la hubiera hecho. Las películas tienen que hacerse a conciencia con amor, cuidado y cariño, es como un amor, no tienes un amor más, tienes el amor de tu vida y en este momento el amor de mi vida es ‘Viaje todo pagado’ y ojalá venga otro amor, pero antes hay que cumplir con todo ese amor que pretendemos mostrar al mundo. Lo tomo con gran compromiso y amor”.

También Germán Bracco, quien da vida a ‘Charlie’, nos habló sobre la filmación que fue realizada en plena pandemia: “Es una película muy bonita con mucho amor y muchas dificultades por la pandemia, todas las medidas que implicaban las medidas Covid en cuestión de distanciamiento y todo eso le da un sazón para que hoy sea un estreno más dulce”.

De esto trata la película de Bruno y Ana. / Luis Marin

Prosiguió: “Fue hermoso trabajar con grandes personas y grandes actores. A Bruno y Ana Claudia, les aprendí muchísimo. La buena actitud de llegar siempre sonrientes, saludar a todos, ser puntuales, profesionales y no parar de estudiar nunca. Son cosas que uno hace y cuando alguien de ese calibre tiene una praxis muy parecida, te das cuenta que vas por buen camino”.

¿De qué trata ‘Viaje todo robado’?

En 2003, un padre de familia cambia su suerte cuando encuentra dinero en el baño de la oficina y con eso puede darle a su familia las vacaciones que siempre les prometió, sin importar las consecuencias que esto podría traer, porque, claro, primero las vacaciones y después las preocupaciones. Al final, lo viajado nadie te lo quita.