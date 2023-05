Anahí se irá de gira con RBD y su esposo se prepara para cuidar a sus hijos: “ahora me toca a mí apoyarla”

La gira de RBD está a menos de 100 días de comenzar y aunque los niños de Anahí la verán brillar en el escenario, no podrán acompañarla en todos los conciertos, por lo que su esposo ya se prepara para quedarse con ellos.

La gira de RBD, Soy Rebelde, será el retiro de Anahí de los escenarios, luego de haber tenido una pausa en su carrera para dedicarse a su familia.

Y ahora que la gira está a punto de comenzar, Manuel Velasco, político y esposo de la RBD, habló ante las cámaras sobre esta oportunidad de Anahí de volver a estar con su público en muchos países junto a sus compañeros, luego de que supuestamente él no habría permitido que siguiera con su carrera como artista al casarse.

A través de una entrevista en el programa Siéntese Quién Pueda, Manuel Velasco expresó que está listo para cuidar a sus hijos mientras Anahí está de gira con RBD, “mientras ella va a estar en gira, que también los bebés habrán de acompañarla en algunas ocasiones, pero en otras ocasiones estaré yo llevando a mis hijos a la escuela y haciendo las funciones que me corresponden como padre de familia y estando siempre muy al pendiente de ellos como estamos los dos”, indicó.

Manuel también destacó su admiración por Anahí y dejó claro que está dispuesto a apoyarla estos próximos meses que revivirá los mejores tiempos que vivió con RBD, “es una mujer muy profesional, muy dedicada a su trabajo, como ustedes saben, nosotros llevamos juntos desde el 2012 y prácticamente todo el tiempo que estuve al frente de la gobernatura de el estado de Chiapas, ella decidió no estar en actividades laborales y decidió apoyarme al 100% por lo que ahora me toca a mí apoyarla, a mí no me había tocado ese rol”, comentó.

Anahí se alejó de los escenarios para dedicarse a su familia y apoyar a su esposo / Instagram: @anahi

Manuel Velasco continuó diciendo que apoya a Anahí en este y todos los proyectos que quiera realizar, “yo soy el mayor fan y admirador de mi esposa, la admiro mucho, es una mujer que contra viento y marea desde que tiene 2 años de edad que empezó en el programa de Chiquilladas, se ha abierto camino en base a su trabajo, a su esfuerzo, a su dedicación y ella tiene todo mi apoyo, todo mi respaldo para los proyectos que ella desee realizar”.

El posible candidato a la presidencia de México, recordó que pudo ser testigo del cariño de la gente hacia su esposa cuando cantó con Karol G en su último concierto en México, “me tocó (ese rol) el año pasado, la invitó una amiga de ella, Karol G a cantar a la Arena Ciudad de México y fue muy emocionante, para mí fue muy emocionante verla en el escenario y ver también el cariño que le tiene la gente y el reconocimiento que le tienen a su trayectoria y a su trabajo, me llenan de orgullo”, señaló.