André Marín: José Ramón Fernández asegura que se “aprovecharon” del periodista; David Faitelson responde

El pasado 16 de septiembre, el mundo del periodismo deportivo se vio conmocionado ante el sensible fallecimiento de André Marín. Si bien se desconocen las causas exactas de su muerte, se sabe que, semanas antes, se había sometido a un trasplante de pulmón.

Recordemos que, previo a la pandemia de Covid-19, Marín contrajo una bacteria en el estómago llamada Clostridium Difficile, la cual lo tuvo cerca de la muerte. Si bien logró recuperarse en su momento, recayó.

A principios de septiembre, David Faitelson contó que su colega volvió a adquirir este mal y, “a partir de allí, tuvo temas con las vías respiratorias”, por lo que tuvo que someterse a un trasplante de pulmones.

Aunque en ese momento aseguró que todo estaba bien y la cirugía no había presentado complicaciones, el pasado lunes confirmó que Marín había perdido la vida.

José Ramón Fernández cree que se “aprovecharon” de la enfermedad de André Marín

En medio de todo esto, José Ramón Fernández, quien hace algunos años fungió como mentor de André Marín, explotó a través de una entrevista para el medio ‘Record’. Así lo dijo:

“En el último año, alguien se aprovechó de su enfermedad para hacerse de algo. Me dolió mucho, pero bueno, en cuanto lo vi en Televisa dije ‘ojalá se componga, que esté bien’. No lo veía bien del todo, pero me di cuenta por qué usaba una mascarilla para protegerse, mantener la respiración porque le resultaba complicado”. José Ramón Fernández

Fernández afirma que lo mejor para André hubiera sido enfocarse en su recuperación y alejarse de aquellas personas que, con “mala saña”, lo “utilizaron de más”. Esto comentó:

“Tenía que haber descansado, a lo mejor dejar de trabajar un tiempo hasta que los doctores le dieran de alta, pero quiso trabajar y gente con mala saña se encargó de llevarlo, Televisa lo contrató, pero tenían que haberlo dejado salir. Ahora ve lo que sucedió; André luchaba y luchaba, ya estaba muy dañado internamente. Lamentable que lo hayan utilizado nada más”, expresó.

David Faitelson reacciona a lo dicho por José Ramón Fernández

A través de X (antes Twitter), David Faitelson compartió la entrevista de José Ramón Fernández, junto a un mensaje asegurando que muy pronto aclararía todo lo dicho por su excompañero.

“Mañana diré lo que tengo que decir sobre este tema. Hoy es día de respetar la memoria y la familia de André Marín. La tiranía y el sinvergüenza no tiene espacio. Y que quede clarito: yo no me iré a la tumba sin decir lo que tenga que decir”, indicó.

Al momento, David Faitelson no ha revelado a qué se refiere con lo que expresó en su tweet.