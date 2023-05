Andrés Suárez, de cantar en el metro a triunfar en el Lunario del Auditorio Nacional

Andrés Suárez estuvo 4 años ausente en México y ahora se presentará en el Lunario del Auditorio Nacional.

Uno de los mejores cantantes españoles de la nueva oleada de la canción de autor es Andrés Suárez, quien con su gira ‘Viaje de ida y vuelta’, tal y como se llama su más reciente disco, se presentará el próximo 29 de junio en el Lunario del Auditorio Nacional.

Al respecto platicamos con Andrés quien nos compartió de su trayectoria y este show

-Andrés, cuéntanos de esta gira...

“Comenzó hace unas semanas en España y está increíble porque así como mi disco, reivindica la vida, el optimismo al que hemos vuelto tras sobrevivir a la pandemia que todos enfrentamos”.

Andrés Suárez dio una conferencia de prensa / Liliana Carpio

-Tus inicios fueron cantando en el metro de Madrid y ahora estás en grandes lugares...

“Para mí es un privilegio conocer el fracaso si es que como fracaso consideran cantar en un bar que no entra nadie o en el metro donde nadie te aplaude y la gente va con prisa. Y eso hace que hoy valore enormemente la cantidad de gente que vaya a verme ya sean 4 o 1000 personas. Yo vengo de cantar para muy poca gente y nadie me ha regalado nada, todo lo he hecho con gran esfuerzo”.

-¿Cómo recuerdas el cantar en el metro?

“Con mucho cariño y si el día de mañana me fuera mal en la música volvería encantado, yo no tengo ese ego u orgullo de no querer cantar en esos lugares. Haber cantado en el metro me llevó a que ahora haya estado en sitios impresionantes”.

-Y fuiste telonero de Pablo Milanés...

“Efectivamente, fue mi maestro y amigo, con él recorrí gran parte de la República Mexicana y me dio muchos consejos cómo trabajar, trabajar y trabajar, además de que grabé una canción con él”.

Andrés Suárez comenzó a cantar en el metro / Liliana Carpio

-¿Qué va a encontrar la gente en esta presentación del 29 de junio?

“Un gran festejo con muchas sorpresas que aún no puedo revelar pero será un regreso con mucha fuerza tras 4 años de ausencia de México. Además es toda una gira en este hermoso país y en Querétaro y Guadalajara ya casi no quedan boletos, en León tuvimos que abrir otra fecha”.

-El Lunario ya es un escenario muy conocido para ti...

“Sí, he estado como 5 veces y con gran éxito, ya es mi casa. Hasta hemos pensado en grabarla porque estoy seguro de que será una noche memorable. México ya es mi segunda casa y no se pueden perder este show inolvidable”.