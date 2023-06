Apio Quijano asegura que Nicola Porcella no es heterosexual e internautas lo tachan de envidioso

Los internautas creen que Apio Quijano solo busca que Nicola Porcella y Wendy Guevara se peleen.

Previo a la gran gala de nominación en La casa de los famosos México, Apio Quijano levanta la polémica en redes sociales al decir que Nicola Porcella tiene dudas en cuanto a sus preferencias sexuales.

Durante una plática íntima con Emilio Osorio y Wendy Guevara, el famoso cantante señaló que tenía ganas de “confrontar” a Porcella y preguntarle si realmente era heterosexual, principalmente, por la cercanía que ha tenido con la integrante de Las Perdidas.

“(Me gustaría decirle) ‘Allí hay algo que tienes que resolver, o sea, todo lo que haces con Wendy’. Él quería, a huev*, vestirse de mujer y, de pronto, veo cómo te provoca, y la curiosidad que le das”, manifestó.

Apio Quijano cree que Nicola Porcella tiene problemas con admitir sus verdaderas preferencias / TikTok: @lacasafamososmx

Sus declaraciones fueron respaldadas por el hijo de Niurka Marcos, quien dijo que la influencer tenía “sus trucos” para “voltear a la gente” y, probablemente, el actor sí quiere algo más con ella.

En tanto, Apio volvió a tomar la palabra y reafirmó que el actor era “muy lanzado y aventado” con Guevara: “Veo las cosas que te dice. Llega un punto en que digo ‘no, wey, o sea ¿cuál es tu objetivo? Siento que trae un conflicto. Tiene mucha curiosidad contigo. Es queer”, mencionó.

Por su parte, Wendy señaló que Porcella suele obedecerla en casi todo y sí cree que tiene alguna clase de atracción hacia ella.

Internautas se molestan con Apio Quijano

La plática entre Apio Quijano, Emilio Osorio y Wendy Guevara no pasó desapercibida en redes sociales y muchos internautas acusaron al cantante de ser un “envidioso”, pues, a diferencia de él, Nicola Porcella no tiene ningún conflicto con su sexualidad.

“Se llama no tener masculinidad frágil”, “Apio quiere poner a Wendy en contra de Nicola”, “Es un hipócrita y envidioso”, “Wendy no sabía que es ser caballero y la traten bonito”, “Apio es una víbora”, “Nicola es transparente”, “Nicola no tiene problemas con su sexualidad, a diferencia de otros”, señalaron algunos comentarios.

Los internautas defendieron a Nicola Porcella y aseguraron que solamente es una persona sin “masculinidad frágil” / TikTok: @lacasafamososmx

Wendy Guevara y Nicola Porcella en LCDLFM

Durante las primeras semanas de La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara y Nicola Porcella han demostrado mucha química frente a las cámaras. Incluso, la propia influencer ha reconocido que siente una atracción por el actor.

Su último gesto romántico fue el beso que se dieron como promesa por la salvación de Poncho de Nigris y Sergio Mayer.

Hace poco, Wendy Guevara y Nicola Porcella protagonizaron un beso de piquito / Twitter: @wresalta

