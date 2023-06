Apio Quijano asegura que Poncho Herrera se negó a participar en la gira de RBD, ¡por dinero!

El integrante de Kabah reveló que obtuvo esta información directamente de un integrante de RBD.

En la edición del pasado 2 de enero de este año en TVNotas, te dimos a conocer que Poncho Herrera no aceptó formar parte de la gira Soy Rebelde World Tour 2023, debido a que pedía 10 millones de dólares por su participación y no se los dieron.

“A mí los fans me valen ma$%&, eso a mí no me importa, si quieren que haga la gira y las presentaciones, tienen que aceptar mis peticiones que serán realizadas por contrato”, fue la respuesta de Herrera.

Aunque el actor de Qué viva México lo negó en diversas ocasiones, Apio Quijano fue quien confirmó, dentro de La Casa de los Famosos México, que Poncho se negó a participar en dicha gira, debido a que le negaron la cantidad que pidió.

“Yo escuché que en Rebelde lo invitaron, dijo que no, dijo ‘va’, pero pidió tal presupuesto y dijeron ellos, ‘no, pues, es que no, la verdad todavía no (…) Te podemos ofrecer tanto’ y él dijo ‘no’”, contó el integrante de Kabah.

Y agregó: “Entonces ellos llegaron y dijeron ‘pues, no hay’ y él dijo ‘no, bueno, gracias’ y ellos son los que están llevando todo, ya triplicaron lo que originalmente tenían pensado. O sea, ya no le iban a pagar lo que él pedía, sino el triple (…), pero dijeron ‘no, pues, si ya vendimos esto sin él’”.

Así lo dijo Apio Quijano:

Finalmente, Quijano reiteró que esta información la obtuvo de un integrante de la misma agrupación.

“Lo sé, porque conozco a varios RBD´s que son amigos míos, varios amigos míos son de RBD… A ver si les estoy diciendo de directo de RBD´s”, aseveró.

Hasta el momento, Poncho Herrera no se ha pronunciado ante estas declaraciones.