Apio Quijano revela cómo lidió con las críticas tras el beso que dio Erik Rubín

La Casa de los Famosos México sigue dando de qué hablar en su semana de estreno.

Apio Quijano se sinceró con sus compañeros de La Casa de los Famosos México sobre la polémica que protagonizó con Erik Rubín por un supuesto beso con el cantante en uno de los conciertos de los 90 ‘s Pop Tour.

El integrante de Kabah aclaró que no destruye familias como en algún momento se dijo, luego de que Erik Rubín confirmará su separación con la conductora de Hoy.

“Tampoco soy de destruir familias como creen, jamás. No destruyo familias”, dijo Apio.

El cantante también confesó que a través de sus redes sociales varios internautas atacaban debido a este polémico por lo que decidió alejarse por un tiempo de ellas, por su salud mental.

“A mí lo que me pasó con lo de Erik, que me empezaron a atacar muchísimo, llegó un punto que dije ‘me voy a desaparecer de mis redes un ratito, voy descansar’, porque él destruye familias, el que convierte gay al hombre, no sabes la cantidad de bombardeo que tuve, y entonces llegué y dije ‘saben qué, me voy a desaparecer un rato para que se bajé el humito”, le contó a Raquel Bigorra.

.@apioquijano le cuenta a @rbigorra todo el chismecito sobre cómo repercute en sus actividades el tema de #ErikRubín 😱👀



Disfruta el 24/7 de #LaCasaDeLosFamososMx por @VIX pic.twitter.com/7FSAzQG5LQ — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) June 7, 2023

Por su parte, Bigorra le cuestionó al hermano de Federica Quijano cómo le hizo para seguir trabajando, ya que muchas celebridades las utilizan para trabajar.

“A los shows voy, me paro en el escenario, y ahí estoy, ahí nadie me toca, el público es amor, las redes son otra cosa”, dijo.