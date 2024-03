Aracely Arámbula confiesa que no tiene ganas de festejar su cumpleaños, tras la muerte de su madre

Aracely Arámbula estaría enfrentando una fuerte situación en su vida personal, ya que el pasado 13 de febrero trascendió que su madre, Socorro Jaques, perdió la vida a causa de un infarto.

La actriz se mantuvo alejada de las redes sociales para vivir su duelo. Sin embargo, hace unos días reapareció en la red donde se dejó ver al lado de Ivonne Montero.

Aunque se mostró de buen humor, la actriz no estaría con ánimo de muchas cosas, tal como celebrar su cumpleaños, el cual será el próximo miércoles 6 de marzo.

Reportan la muerte de la madre de Aracely Arámbula / Redes Sociales

¿Aracely Arámbula no celebrará su cumpleaños?

La histrionisa manifestó que esta vuelta al sol será completamente diferente, dado sería el primero sin su mamá.

“Este es un cumpleaños muy diferente, pero hay que celebrar la vida (...) No tengo ganas de festejar mi familia bella, pero bueno. Mi Coquito me dice que siempre hay que celebrar la vida, siempre me enseñó a eso, así que hay que celebrar la bendición de tener vida”. Aracely Arámbula

Por otro lado, compartió que recibió un emotivo regalo, el cual la llenó de muy buenos recuerdos de sus padres juntos.

“Me llegó un regalo tan bonito y sensible, con unas fotos hermosísimas de mis papitos hermosos, у otra también con mis chicos. Además, la caja divina, todo muy bonito… Aquí vengo comiéndome unas gojis para levantar el ánimo”, agregó.

La actriz comentó que acompañó a su sobrina a un casting y recalcó que esas son las pequeñas cosas que le hace levantar el ánimo en estos tiempos tan difíciles.

Aracely Arámbula “Miren, estas cosas son las que me hacen mucho bien, es lo que me hace pasarla bien y levantarle el ánimo para no tristear. Gracias por todos sus mensajes bellos, no he podido postearles nada ni subir nada porque la verdad es que duele mucho el corazón todavía. Bueno, siempre va a doler, pero siempre estamos ahí llorando y también recordando a Coco, mi Coco está en todos lados, pero ya les voy a subir cositas muy bonitas, porque además ya viene mi cumpleaños”.

Finalmente, Arámbula intentó tener un poco más de ánimo y compartió los planes que tiene para poder festejar sus 49 años de vida.

“Va a ser el día de mi santo, entonces hoy me llegaron las flores por el día de mi santo... Me va a cantar mi María Victoria la canción que me cantó una vez, y ahora que la vimos le cantamos la suya, me va a cantar la misa para mi cumpleaños. Además, vamos a ir a misa a darle gracias a Dios”, concluyó.

Sin duda, la famosa no la estaría pasando nada bien en este momento, ya que perdió a su madre. No obstante, se espera que pueda compartir un poco más de cómo festejará sus 49 años de vida.