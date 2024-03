Ariadne Díaz por fin rompe el silencio y revela si está embarazada

Sin duda, una de las relaciones más sólidas del mundo del espectáculo es la de Ariadne Díaz y Marcus Ornellas, pues en el 2015 comenzaron a escribir su historia de amor y tan solo un año más tarde, la pareja le dio la bienvenida a su primer hijo.

Luego del nacimiento de su primogénito, la actriz ha recibido varios cuestionamientos sobre si ampliaría la familia e incluso ha habido varios rumores de un segundo embarazo.

Esta especulación se volvió a avivar en las últimas semanas y la actriz por fin rompió el silencio, sobre si está una vez más embarazada.

La actriz realizó una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, en la que con total sinceridad habló de los rumores de un posible embarazo.

La famosa detalló que se enteró del rumor de su embarazo luego de ver una fotografía con la que falsamente dieron la noticia.

Ariadne Díaz

“Entonces veo la foto y yo con un ramo de rosas que me regaló Marcus y Diego chiquito, como de una foto de hace dos años. Entonces no, no estoy embarazada. Se los debo”.