Arrestan al influencer y cantante mexicano en Estados Unidos tras supuesto acoso

El influencer y cantante mexicano José Torres confirmó recientemente, a través de sus redes sociales, su arresto en California, Estados Unidos, luego de que una mujer lo denunciara por presunto acoso.

En un video publicado para sus seguidores, Torres explicó que la policía se presentó en su residencia y que él mismo se entregó sin resistencia, aclarando así los rumores que circulaban sobre el incidente.

En su video, Torres comentó que el arresto fue real y que se entregó pacíficamente a las autoridades cuando llegaron a su domicilio. Relató que el momento de la detención ocurrió mientras jugaba un partido de fútbol en su casa.

José Torres / Instagram: @josetorres00

Según el influencer, la policía se presentó en respuesta a una denuncia de acoso, aunque él niega haber molestado a nadie:

“Aquí andamos, contentos, gracias a Dios… Ayer me arrestaron. Yo me entregué. Llegó el oficial. Estábamos jugando un partido y pues, que venían que porque yo estaba molestando a alguien y yo no he molestado a nadie. Ustedes saben”, explicó. José Torres

José Torres aseguró sentirse confiado y dispuesto a enfrentar el proceso legal, negando firmemente las acusaciones en su contra. Declaró su intención de contratar un equipo de abogados para defenderse de los alegatos que circulan en redes sociales.

José Torres confirma el arresto en California

Torres detalló que el incidente ocurrió en su vivienda mientras jugaba al fútbol, cuando fue interrumpido por agentes policiales que respondían a la denuncia en su contra. “Aquí andamos, contentos, gracias a Dios… Ayer me arrestaron, yo me entregué”, reiteró el cantante, enfatizó que en ningún momento actuó de forma violenta y que no ha cometido ninguna falta.

El influencer considera las acusaciones infundadas y reafirmó su disposición a colaborar con el proceso judicial, dejando claro que tomará medidas legales para aclarar la situación. Mencionó que su defensa incluirá a más de un abogado, quienes lo respaldarán durante el proceso.

José Torres salió tras pagar fianza

En cuanto a su liberación, Torres confirmó que fue necesario el pago de una fianza para obtener su libertad provisional, aunque evitó especificar el monto, en redes sociales circuló la información de que la cifra alcanzó los 75 mil dólares.

¿Quién es José Torres, ‘el Rey del alto mando’?

José Torres es originario de Michoacán, México, y ha residido en Estados Unidos durante varios años, donde ha buscado consolidarse en la música a través de su agrupación, la cual se presenta en eventos tanto públicos como privados.

Conocido por sus temas virales como ‘La cumbia de la pizza’, ‘Bebé', ‘La belicona’. José Torres también comparte sus experiencias personales y también sus actos de solidaridad con los más necesitados.

