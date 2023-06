Bárbara de Regil sorprende al revelar terrible experiencia con una influencer

Bárbara de Regil estalló contra personas que buscan fama en redes a través de difamar a otros.

Bárbara de Regil compartió una anécdota en sus redes sociales, en la cual contó una desagradable experiencia que vivió con una influencer.

“Una influencer muy famosa me robó, les cuento el chisme mientras como, el chisme está bueno así que siéntense, yo contraté a un influencer el año pasado para que me promocione Lovin it (…) yo le pagué la campaña, los posteos, le mandé la proteína, la sudadera, el shaker, total pasó diciembre y no lo hizo que, porque se fue de viaje, ella es una influencer muy famosa en Monterrey”, comenzó relatando Bárbara de Regil en TikTok.

Barbara explicó que pasó el mes de enero y la influencer seguía sin publicar, por lo cual la contacto esperando que pudiera postear ese mes, sin embargo, pasaron dos meses y no hubo respuesta.

La actriz compartió en TikTok un relato que demostró lo fácil que puede ser difamar a una persona. / Instagram:@barbaraderegil

“Llega enero regresa de su viaje, le escribo, total pasa enero no sube nada, y en febrero le digo que me ayude a subirlo, no lo hace y en marzo, le digo ‘oye me puedes regresar el dinero, la proteína, el shaker y la sudadera’ y me dice no híjole no te la puedo regresar porque ya la abrí”, dijo.

Bárbara aseguró que le reclamó por haber usado su proteína y la joven: “Se portó grosera, me dijo groserías en el chat, se portó super egocéntrica, cero humilde, no era lo que yo pensaba”.

Lo cierto es que la anécdota que ya había enganchado a varios internautas, resultó ser una broma de la actriz, la cual tenía una intención especial, la demostrar lo fácil que puede ser difamar a alguien sin pruebas.

Barbara de Regil engaña a sus seguidores por una razón

“Like para parte dos, qué fácil fue engañarte, así como te creíste mi cuento ahorita, te crees todo lo que dicen en redes, ahí vamos todos de borregos, es como un sello de quiero fama”, expresó Bárbara de Regil.

Barbara de Regil, quien protagonizó polémica con un nutriólogo que la acusó de fraude y hostigamiento.

“Me da mucho coraje porque yo vivo esto todo el tiempo, y no es real, están difamando y están mintiendo, están exagerando, por fa tomemos consciencia y dedíquemosle tiempo a lo que realmente importa”.

La actriz compartió en TikTok un relato que dejó sorprendidos a sus seguidores. / Instagram:@barbaraderegil

“No soporto que me salga el chisme, el ‘a ver les cuento’, wey no te creo nada, pruébalo, grábalo y si así fuera, ¿qué chingad.. te importa?, si yo quisiera me podría hablar mal de gente que he conocido y me volvería viral en un minuto, pero jamás lo voy hacer porque tampoco soy perfecta, soy un ser humano”, finalizó Bárbara de Regil.