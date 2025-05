Bárbara del Regil modificó su carácter para salvar su relación: “Ya no exploto”; VIDEO

Este 15 de mayo Bárbara del Regil estrenó programa ‘Secretos de parejas’ donde aparece junto a su esposo Fernando Shoenwald, y mismo en el que comparten pantalla con otras parejas. En una reciente entrevista sobre su participación en dicho programa, Bárbara reconoció que ha tenido que modificar su carácter con su esposo para no echar a perder la relación: “Ya no exploto”. ¿Qué dijo?

Redes sociales

¿Cómo salvó Bárbara del Regil su matrimonio?

En una reciente entrevista para ‘Ventaneando’ con el motivo del estreno del reality show ‘Secretos de parejas’, Bárbara del Regil reveló que en los 11 años de matrimonio que lleva junto a Fernando Shoenwald, tuvo que modificar su carácter, pues justamente en un fragmento del avance del nuevo programa, la actriz le confiesa a su esposo que trata de ya no ser la “tóxica peleonera”. Así lo confirmó:

“No tanto tóxica como tal, creo que la palabra la estoy mal usando, pero conflictiva, ‘mecha corta’ y conflictiva. Sigo siendo un poco ‘mecha corta’, pero no con él, o sea ya no exploto por cualquier cosa, ya no, ya he madurado en esa parte”.

De igual forma, reconoció que la mayoría de los conflictos eran iniciados por ella: “Me di cuenta que la que estaba haciéndola de ‘jamón’ por todo era yo y dije ‘si yo no le bajo a mis berrinches, lo voy a perder’, y no lo quiero perder’.

Al respecto, Fernando admitió que su esposa “pulió" ese aspecto que la relación pudiera funcionar mejor y fuera más positiva, cosa que de alguna manera han logrado pues siguen juntos después de casi 12 años.

¿Esposo de Bárbara del Regil se molestó durante el programa ‘Secretos de pareja’?

En el avance del nuevo programa ‘Secretos de parejas’, también se pudo ver a Bárbara confrontando Bernarndo Flores, pero además, hubo un vistazo a un disgusto por parte de su esposo.

El encontronazo entre la actriz y el actor esposo de Sury Sadai se dio aparentemente en un Jacuzzi, pues Bernardo le dijo un comentario inapropiado, y bárbara le respondió: “Para que tú te coj... a una mujer como yo, te faltan tres vidas”.

Segundos después, se pudo apreciar otro fragmento en el que el esposo de la actriz de ‘Rosario tijeras’ le llama “pen...” a otro participante, aunque no se distingue exactamente a quién, por lo que puede percibirse que el reality estuvo lleno de tensión.

¿Esposo de Bárbara del Regil quiso dejar ‘Secretos de parejas’?

Durante la misma entrevista con ‘Ventaneando’, la pareja admitió que aceptaron participar en el nuevo reality por ser una nueva experiencia en pareja, pues en su mayoría han llevado su relación con cierta privacidad.

“Conectamos en algo que nunca habíamos vivido juntos, esta experiencia que es entre laboral, de vacaciones y con ese grado de tensión, porque estás con cámaras grabándote y con parejas que no conoces”, puntualizó Fernando.

No obstante, también admitieron que quien se vio más afectado fue el esposo de Bárbara del Regil, pues incluso no pudo dormir del todo bien, pero ella hizo lo posible por relajarlo y convencerlo de continuar con el programa.

‘Secretos de parejas’ se estrena este 15 de mayo a traves del canal ‘Canela Tv’ y seguramente estará cargado con estos y otros más momentos escandalosos.