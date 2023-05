Becky G rompe el silencio y habla del zafarrancho que provocó en el Aeropuerto de la CDMX: “Me impactó"

Becky G deseó que los reporteros que se encontraban en el tumulto “estén bien”.

Becky G protagonizó un tremendo zafarrancho a su llegada al Aeropuerto de la CDMX, pues la cantante se negó a dar declaraciones sobre la infidelidad de Sebastian Lletger, por lo que apresuró el paso para llegar rápidamente a su automóvil y así no hablar con la prensa.

Si bien, la intérprete de Mayores se presentará el próximo domingo 14 de mayo en el festival Tecate Emblema, que dio inicio este sábado 13 de mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

No obstante, la cantante rompió el silencio y habló sobre lo sucedido en el aeropuerto, donde hasta reporteros sufrieron aparatosas caídas en búsqueda de una declaración.

Becky G provoca tremendo zafarrancho en el aeropuerto y varias personas caen al piso / YouTube: Berenice Ortiz

Te recomendamos: Becky G llega a la Ciudad de México y provoca estampida en pleno aeropuerto

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que la artista, de 26 años, externó su sentir ante la controversia y lo calificó como un “momento intenso, de locos”, por lo que todo esto le “impactó de una manera muy fuerte”.

“Para todas las personas que estaban ahí, espero que estén bien, sé que fue un momento muy intenso, de locos, sinceramente. Es algo que me impactó de una manera muy fuerte”, comenzó.

Y agregó: “sé que hay muchas personas que trabajan en ese mundo que dicen ‘yo solamente estoy intentando hacer mi trabajo, déjame, hace mu trabajo’. Mira, yo también estoy tratando de hacer la mía y la mía no tiene nada que hacer con drama, con ser chismosa de hablar de cosas negativas en la vida, por favor”.

Así lo dijo Becky G en Instagram:

Por último, Becky dejó claro que si tiene algo que compartir, lo dirá sin tapujos; sin embargo, pidió respeto a la prensa en cuanto a su vida privada.

Becky G evitó hablar con la prensa sobre su relación con Sebastián Lletget / Instagram: @iambeckyg

“Si yo te doy el respeto, por favor, al revés también… Para mí la ansiedad es algo tan real y cuando me siento tan incómoda y me siento como que no puedo conectar, porque no me siento a salvo… No quería quedarme callada, sé que calladita más bonita, pero no”.

Lo anterior debido a la ardua polémica que ha enredado a la joven, luego de que se confirmó la infidelidad de su entonces prometido y futbolista, Sebastian Lletget, por lo que la famosa dejó claro que no tiene nada que decir.