Thalía frena todo rumor y habla de su supuesta pelea con Becky G en los ‘Latin American Music Awards’

El 25 de abril, los Latin American Music Awards (AMAs) se celebraron en Las Vegas, destacando lo mejor de la música latina. Thalía, Becky G, Alejandra Espinoza y Carlos Ponce fueron los presentadores del evento.

Todo iba bien hasta que una interacción polémica entre Thalía y Becky G captó la atención del público. En videos compartidos en redes sociales, se mostró lo que sería un momento incómodo en el que Thalía y Becky G parecían estar en desacuerdo, incluso con intercambios de palabras visibles.

A pesar de los intentos de los presentadores por mantener la compostura, la tensión habría sido fue evidente. Posteriormente, los cuatro conductores mostraron entusiasmo, con Becky elogiando a Thalía, aparentemente dejando atrás el conflicto anterior.

Después de la controversia generada por el vídeo en las redes sociales, Thalía respondió a la polémica mediante un vídeo compartido en su cuenta de TikTok, en el que aclaró lo sucedido durante la ceremonia de premios.

Thalía explicó que resultaba fácil crear rumores.

La actriz y cantante negó que hubiera habido alguna disputa entre ella y Becky G. Thalía reveló que simplemente estaban hablando sobre los contratiempos que había enfrentado la intérprete de “Mayores” durante su actuación, ya que había tenido problemas con sus zapatos.

Thalía

“De lo que estábamos hablando Becky y yo era de nuestros ‘performances’. Ella nos estaba contando que los zapatos que usó en su presentación no se los había tratado (probado) en el ensayo y ojo, el piso estaba resbaladizo para ella y ella nos estaba diciendo ‘es que el piso estaba resbaladizo y no los había probado’, entonces yo le digo ‘por eso yo siempre ensayo con mis zapatos con los que voy a cantar’, eso es todo, no sean mitoteros ni chismosos”.