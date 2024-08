Laura Zapata no se reconcilia con Thalía ¡todavía la tiene bloqueada!: “Es como alergia a los camarones”

Pese a que son hermanas, Thalía y Laura Zapata han estado distanciadas desde hace aproximadamente tres años. Todo esto a raíz de que la cantante no quiso defender a la actriz de unos comentarios emitidos por Yolanda Andrade.

El pasado 26 de agosto, la intérprete de ‘Arrasando’ cumplió 53 años, por lo que muchos comenzaron a preguntarse si la villana de telenovelas dejó atrás las diferencias y se comunicó con ella para felicitarla, pues en su momento tuvieron una buena relación.

Justo en un reciente encuentro con la prensa, Laura fue cuestionada sobre este tema y si existía la posibilidad de una reconciliación con Thalía en un futuro.

Laura Zapata no le mandó felicitaciones a Thalía

Al preguntarle sobre si le mandó felicitaciones a Thalía por su cumpleaños, Laura Zapata dejó en claro que no ha tenido ninguna clase de contacto con su hermana desde que la bloqueó hace tres años.

“Ay no, mi amor. Ay, qué bárbaro. Ay, felicidades. Soy mujer de una sola palabra. Mira, las relaciones, cuando no funcionan, allí se quedan en el camino”. Laura Zapata

La famosa dejó en claro que ella fue quién bloqueó a la cantante y comparó su relación actual con una fuerte alergia.

“Yo la bloqueé. En la vida hay que ser así, o sea, si tú eres alérgico a los camarones y, cada vez que vas a un lugar de mariscos, pides camarones y te enfermas, pues que pi… necio eres”, indicó, dejando entrever que, al menos por el momento, no hay posibilidad de reconciliación.

Para concluir con la plática, contó que aún no tiene una pareja. No obstante, aseguró que es un tema que no le molesta y es muy feliz soltera.

¿Qué pasó entre Thalía y Laura Zapata?

El distanciamiento entre Laura Zapata y Thalía comenzó a raíz del conflicto que la actriz tuvo con Yolanda Andrade hace algunos años. En su momento, Laura declaró que los mexicanos eran unos “huevon*s” por recibir ayuda del gobierno.

Tras sus palabras, la presentadora aseguró en una plática exclusiva para TVNotas que Thalía le daba una pensión mensual de 3 mil dólares, es decir, un poco más de 60 mil pesos, para los cuidados de su abuela, Doña Eva (q.e.p.d), señalando que Zapata era la verdadera “hu.ev0na”.

A raíz de esta revelación, Laura Zapata le pidió apoyo a su hermana para que frenara los dimes y diretes de la presentadora. Sin embargo, la cantante no quiso meterse en el asunto, por lo que la actriz decidió bloquearla de WhatsApp.

