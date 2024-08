Entre lágrimas, YosStop pide que “la dejen en paz” a unos días de quedar en libertad: “Me duele muchísimo”

La tarde del pasado lunes 26 de agosto se dio a conocer que la influencer Yoselin ’N’, mejor conocida como YosStop, fue detenida por segunda ocasión por supuestamente incumplir las medidas de protección.

De acuerdo con información de Vicky López, reportera del programa ‘Todo para la mujer’ de Maxine Woodside, la influencer estaba presa en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México.

YosStop / IG: @justyoss

Te puede interesar: ¿Siempre sí hay divorcio? Guaynaa eliminó todas sus fotos con Lele Pons tras supuesta infidelidad

La influencer YosStop rompe el silencio tras detención

Por su parte, el periodista Carlos Jiménez señaló a través de su cuenta de X (antes Twitter): “Ordenan encerrar 36 horas a YosStop. Un juez impuso una orden de arresto… por incumplir las medidas de protección. Usó sus redes sociales, aunque estaba prohibido. Ahora irá al Torito”.

Sin embargo, su abogado informó que YosStop publicó algo relacionado con la venta de un departamento desde su cuenta personal de Facebook, lo que provocó que la parte contraria pidiera su arresto.

No te pierdas: Aseguran que la productora de ‘La casa de los famosos México’ ya no soporta a Adrián Marcelo ¿Lo expulsará?

Por otro lado, el pasado 27 de agosto YosStop ofreció su primera entrevista tras salir del ‘Torito’ en el programa ‘Venga la alegría'. Durante la conversación, la influencer expresó su sentir respecto a la situación: “Pues no es una experiencia agradable”, comentó.

Cuando el reportero le preguntó si sabía que esto iba a suceder, YosStop fue clara: “No, definitivamente no”.

Mira: Muere integrante de Mad Max

YosStop rompe en llanto y pide que “ya la dejen en paz”

Tras todo este escándalo, la influencer nuevamente salió a hablar respecto a la terrible experiencia que vivió, por segunda ocasión, a días de que fue puesta en libertad.

A través de una entrevista con Wefere News, la creadora de contenido contó cómo vivió su detención.

Yoss manifestó que las autoridades “la trataron muy bien” en el momento de su arresto, a comparación de la vez anterior, en la que el trato no fue con el mayor respeto.

“Me trataron muy bien, no tengo queja alguna. Todos los que estuvieron involucrados en trasladarme, en recibirme en el lugar, siempre fueron respetuosos, muy bien, nada que quejarme. Agradecer el trato. He vivido otras situaciones donde el trato no ha sido lo mejor, esta sí, el trato fue bueno”. YosStop

Pese a esto, Yoss dejó claro que también pasó momentos de angustia y frustración por ser privada de su libertad nuevamente. Además, que no podía comunicarse con su familia, no sabía qué pasaría con ella.

“Fue mucha frustración, mucho pánico, mucho miedo. Pensar en qué va a pasar, el simple hecho de que te priven, ya te privaron de hablar, ahora te privan de tu libertad otra vez. Pensaba:' Qué va a pasar, qué hago, no puedo hablar con mi familia, no sé qué está pasando afuera’. Es mucha incertidumbre, es mucha ansiedad, es como soltar el control y dejar que pase”, agregó.

Jessica Luna

Mira:Mhoni Vidente predice que habrá un par de sismos en México: ¿Qué día serían?

Agregó: “Genera muchísimo estrés, corporalmente me sentía tiesa, el ojo me brincaba, todavía siento que me brinca y pues miedo, desde entonces hasta ahorita es mucho miedo”.

Finalmente, al borde del llanto, Yoseline remarcó que lo uno que espera es que “ya la dejen en paz”. Esto debido a que le preocupa el bienestar de su familia. Específicamente su esposo e hija.

“Pidiéndole al universo que por favor ya me dejen en paz. Yo he demostrado ante todos, solté mis redes, aquí estoy esperando a que me dejen en paz, no entienden lo traumatizante que es para mí y para mi familia estar viviendo esto otra vez”. YosStop

Concluyó: “No solamente soy yo, es mi esposo, es mi mamá, es mi hija y simplemente pensar que una niña de menos de dos años esté sin su mamá nada más porque a alguien se le pegó la gana es algo que me duele muchísimo”.

Así lo dijo YosStop: