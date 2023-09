Benito Castro ya estaba listo para partir de este mundo, dice su hija en misa en su honor

Se celebró una misa en la memoria de Benito Castro en la iglesia de San Cosme y Demián. La ceremonia la ofició el padre de José de Jesús, amigo de la familia del actor.

Luego de la misa que se celebró por la noche de este 25 de septiembre en la parroquia de San Cosme y Demián, en memoria del comediante Benito Castro, su hija Deborah habló con los medios y contó que se le ha manifestado en sueños.

Deborah dijo que su padre, se le ha manifestado varias veces en sueños, por lo que asegura que debe a acostumbrarse a esta nueva manera de sentirlo.

“Muchas veces, lo he soñado mucho, lo siento mucho. No es que hayan visto un espíritu. Lo siento muy cerca. Me tengo que acostumbrar a esta nueva forma de estar. Ser un poco más receptiva tal vez. Para poder entender lo que quiera decirme porque yo se que él se va a comunicar y se hará presente de varias formas. No sé si es un sueño o desprendimiento, pero todo ha sido muy bonito. Siempre tuvimos una conexión muy especial”, indicó.

Se realizó una misa en memoria de Benito Castro en la Parroquia de San Cosme y Demián a las 8 de la noche de este lunes, oficiada por el Padre José de Jesús / Alejandro Isunza

Al preguntarle si se fue en paz. Su hija respondió: “Mi papá estaba muy en paz con la muerte. Esta en paz con ella, porque sabía que se encontraría con sus seres queridos. Donde iba a ver risas y música. Mi papá no la sufría. Podría decir que en estos últimos meses él ya estaba listo para irse y eso es muy bonito”.

Además, agregó: “Al final ha recibido mucho amor, por parte de la gente. Él no tenía problema con la muerte. Más bien yo era a quien no le gustaba tocar ese tema. Y qué curioso es que tuvo que pasar algo fuerte para que yo me reconciliara con la muerte. Yo sé que él estará esperándome cuando me toqué en muchos años”.

Respecto a la serie de televisión con María Elena Saldaña con su papá, señaló: ”No he hablado con Mary, pero si lo van a hacer, qué padre, creo que sería un gran homenaje. Para él significa muchísimo. Primero con la Güereja, y después con la Güereja y algo más y la Güereja de mi vida. A lo mejor algo que no saben es que ‘el Papiringo’ está basado en su tío Arturo y eso me da mucho gusto de que sigan con esto adelante”.

La hija de Benito Castro dice que su padre se le ha manifestado en sueños / Alejandro Isunza

Por otra parte, al preguntarle si tienen pensado algún homenaje, comentó: ”No lo sé, yo todavía estoy procesando todo esto. No he podido contestar todos los mensajes del celular”.

Deborah comentó que su padre no dejó ningún pendiente con nadie ya que su padre no era una persona perfecta donde todos los Castro tienen un carácter fuerte. Recordó que como en todas las familias tienen discusiones y choques de opiniones y todo lo pudo solucionar con el tiempo. Por lo que aseguró que su padre se fue tranquilo en ese aspecto.

Sobre su testamento Deborah dijo que su padre todo lo dejó estipulado y a la familia les comentó que le correspondía a que a cada quién, y toda la familia está en el mismo canal, por lo que no habrá pleitos por esto.