Bizarrap pide a fans no cantar su tema con Shakira y es tundido en redes

El argentino Bizarrap estuvo en el Tecate Emblema y desató rumores de enemistad con Shakira.

El pasado fin de semana se llevó a cabo el festival de música Tecate Emblema, en donde se presentaron grandes artistas, entre ellos el rapero argentino Bizarrap, quien dio mucho de qué hablar en redes sociales por una particular petición que hizo durante su concierto y la reacción de los fanáticos de la dupla Shakira y Biza.

A través de redes sociales se viralizó un video del concierto del Dj en donde pidió explícitamente a sus seguidores a no cantar ninguna estrofa de la canción que grabó con Shakira, hace cuatro meses, en la cual ella le tira a su expareja, Gerard Piqué.

Bizarrap sorprendió al pedir a sus fans no cantar su canción con Shakira / Instagram: @bizarrap

“Ahora sí México, cuando explote los quiero a todos saltando. Sin cantar ni nada, solo saltando”, mencionó Bizarrap, previo a reproducir la mezcla de la canción, en la cual eliminó la voz de Shakira y dejó a muchos atónitos.

Esto rápidamente causó gran escándalo en redes sociales donde los internautas comenzaron a especular sobre una posible envidia por parte de Bizarrap hacia Shakira por el éxito que ha tenido la colombiana en los últimos meses, debido a las colaboraciones que ha hecho y su impacto.

“Pues no sé el resto, y no es hate, pero yo lo conocí gracias a Shakira”, “Pues gracias a esa canción se dio a conocer, antes solo en su casa lo conocían”, “Hasta yo me quede con la palabra en la boca jajajaja quiero cantarlaaaaaaa”, “No soporto que gracias a dio SHAKIRA esa sesión es icónica”, son algunos de los comentarios a respecto.

Cabe destacar que aunque esto generó una gran polémica, es común que Bizarrap haga este tipo de mezclas en sus conciertos y presentaciones, cuando las toca en vivo.

Algunos internautas aseguran que Bizarrap le tiene envidia a Shakira / Instagram: @shakira / @bizarrap

