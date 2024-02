Brenda Zambrano señala a conductor de Venga la alegría que le pidió no tener a su bebé

La influencer Brenda Zambrano ha abierto su corazón en una entrevista reciente en el pódcast ‘Un tal Fredo’, y reveló detalles de una relación tormentosa que la marcó profundamente. Según las declaraciones de Brenda, su expareja, le habría solicitado ab0rt4r cuando se enteró que estaba embarazada y después la dejó.

“Fue una relación bien traumante. Está fuerte. Yo me enamoro de esta persona. Todo iba viento en popa. Yo me entregué completamente”, dijo sobre su experiencia con ese galán.

Y sobre su embarazo dijo: “Estaba muy pequeña. Tenía como 19 o 18 años y quedé embarazada en pleno reality. No me acuerdo muy bien por qué (...) ¿Sabes? La mente bloquea situaciones para no acordarse de las cosas. Yo estaba muy inmadura y siempre he sido bien impulsiva. Yo me entregué completamente a este tipo. Confié en él, y pues de la nada salí embarazada”.

Finalmente, Brenda decidió ab0rt4r cuando su expareja la presionó para no tener al bebé, sin mencionar la identidad del sujeto.

¿Quién habría sido el exnovio de Brenda Zambrano que la obligó a ab0rt4r?

Según un amigo de Brenda, habría sido el conductor de ‘Venga la alegría’ Kike Mayagoitia, quien le habría solicitado esto a la estrella de realities.

Kike Mayagoitia habría sido el ex de Brenda que no habría querido ser papá tan joven junto a ella / Instagram

A través del programa ‘Dulce y picosito’ en YouTube, el amigo de Brenda dijo: “Con Kike fue con quien vivió esa historia de amor. Ya está la historia contada en YouTube. Kike la corta antes de la final del reality. Brenda se suelta a llorar. Sí es verdad la historia del ab0rt0. A mí Brenda me la ha platicado. Yo sí sé quién fue el papá de ese bebé (...) Yo esta historia la conozco”.

Y se soltó a decir cómo fue esa etapa de los famosos como novios y la decisión que tomaron de no ser papás en ese momento: “Era un amor bonito. Brenda estaba muy chica. Kike estaba en sus pininos de ser estrella en Monterrey. Entonces, Brenda se embaraza, pero no sabía si tenerlo o no tenerlo (...) Ella me ha contado que platicaron, pero fue más que nada por el lado de él de que no quería ser papá”, dijo.

Finalmente comentó: “Kike hoy es diferente. Es cristiano. Tiene una familia con la que lucha. Es un hombre muy profesional”.

