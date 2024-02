Alfredo Adame: la producción de ‘La casa de los famosos’ le lanza contundente advertencia

El drama sigue dentro de la nueva temporada de La casa de los famosos de Telemundo, luego de la intensa pelea que protagonizaron Alfredo Adame y Lupillo Rivera, en la que ambos estuvieron ¡a punto de irse a los golpes!

Al parecer, el pleito comenzó luego de que Gregorio Pernía convocara a las mujeres de la casa para hablar sobre los roces que han tenido con Alfredo durante las últimas semanas.

Esto habría provocado un primer enfrentamiento entre Adame y Pernía, al cual se metió Lupillo Rivera. El controversial actor y el cantante se hicieron de palabras. Incluso, estuvieron a punto de agredirse físicamente. Sin embargo, esto se evitó gracias a la intervención del resto de los habitantes.

Ya no se supo más de esta pelea debido a que las cámaras se enfocaron en otras zonas y luego la producción cortó la transmisión. No obstante, los rumores no se hicieron esperar, pues en redes sociales se comenzó a decir que había una ambulancia fuera de las instalaciones del reality.

Lupillo Rivera y Alfredo Adame tiene fuerte pelea La casa de los famosos / Instagram

Checa: La casa de los famosos: reportan ambulancias cerca de la casa, esto se sabe

Tras saberse esto, muchos fans especularon que las celebridades sí se fueron a los golpes y por ello se habría necesitado atención médica. Incluso, se dijo que uno de los dos había sido expulsado del show por agredir a su compañero.

En medio de todo esto, Thalí García, quien fue descalificada hace poco por huir de la casa, señaló que todos los famosos “estaban bien”, lo que desmintió la versión de una presunta eliminación. Aunado a esto, las cámaras volvieron a la normalidad y se pudo ver a Adame y a Lupillo descansando en sus respectivos cuartos.

Alfredo Adame recibió una contundente advertencia

Pese a que las cosas se calmaron eventualmente, Alfredo Adame confesó que la producción de La casa de los famosos le reiteró la advertencia que le habrían hecho previo a su entrada al reality.

De acuerdo con el también presentador, no pudo confrontar físicamente a Lupillo debido a que los ejecutivos le dijeron que no podía “ser violento” con el resto de sus compañeros, pues al parecer esto conllevaría a su expulsión inmediata.

“Lupillo lo que quería era que yo le pegara, sabe que no tiene oportunidad. Yo estoy amenazado de que la violencia, fue lo primero que me dijeron ‘no puedes ser violento’” Alfredo Adame

Incluso, dejó en claro que, si no fuera por ese “impedimento”, le hubiera dado una “lección” al cantante, pues es experto en diversas artes marciales.

Alfredo Adame recibió una advertencia de LCDLF / Facebook: Alfredo Adame/Sebastián Adame/ Twitter: Sebastián Adame/ Instagram: Siéntese quién pueda

No te pierdas: Kimberly ‘la más Preciosa’ presume colaboración con Sergio Mayer tras pleito con Wendy Guevara ¿traición?

¿Hubo otro motivo detrás de la pelea entre Adame y Rivera?

Aunque todo indica que la pelea inició por el encontronazo entre Alfredo y Gregorio, algunos internautas resaltaron un clip previo a la pelea, en el que se ve a Adame insinuando que Lupillo presuntamente tuvo algo que ver con el fallecimiento de Jenni Rivera, hermana del cantante.

“No lo debieron haber dejado ni siquiera entrar (al reality). Ese cab… ya está marcado”, dijo Alfredo.

Hasta el momento, Telemundo no se ha pronunciado ante lo sucedido. Sin embargo, la casa se encuentra tensa tras la pelea y varios habitantes han comenzado a elegir “su bando”.

Te recomendamos: Lesslie Polinesia: Dan de alta a su bebé tras complicaciones de salud: “Bienvenida a esta familia”