Bruja de Catemaco destapa que liberó a Nodal del ‘amarre’ de Belinda

El romance entre Christian Nodal y Belinda fue uno de los más mediáticos y que dieron de qué hablar hasta en su ruptura y después de ella.

A más de un año del controversial truene, una bruja salió a contar cómo fue que supuestamente hizo para ‘liberar’ a Nodal de un supuesto ‘amarre’ de Belinda.

La bruja Yeyetzi contó que ella fue quien encontró ‘el trabajo’ después de que se había escuchado que uno de los dos famosos había ido a Catemaco: “No es algo raro que los famosos nos visiten pero dentro de una exploración me tocó la fortuna de sentir un trabajo muy fuerte. Cuando veo un trabajo de hace meses, es un olor insoportable”, comenzó.

Nodal y Belinda ya estaban comprometidos / Instagram

La experta comentó por primera vez públicamente, acerca de lo que encontró: “Había un olor insoportable, había fotografías, había rezos, había una oración que estaban ambos y también había una enfermedad de por medio. Incluso después sacaron los medios que efectivamente la mamá de este artista estaba enferma”, dijo explicando que tal vez esto tuvo que ver con el deterioro de la salud de la mamá de Christian hace unos meses.

“Desenterré el frasco, no te voy a mentir, no gano nada con eso pero siempre he sido muy blanda de corazón. Al sacar el frasco yo me sentía comprometida a realizar un proceso para liberar. Me metí en problemas porque después se acercó conmigo la persona que hizo el trabajo pero cuando se acercó yo ya había liberado todo esto”, indicó.

Yeyetzi explicó también lo que contenía el frasco que supuestamente encontró: “Había sangre, una mezcla de lociones preparadas, fotografías de ambos artistas, una oración completa de ‘Ven a mi’, de ‘Regresa a mi’… este frasco habría tenido sus seis meses de preparación de estar enterrado porque era un olor insoportable y las fotos estaban casi por desvanecerse”.

La mujer encontró el ‘amarre’ al hacer su exploración en el lugar, pero aunque no haya querido hacerle caso, explica que tuvo que hacer el trabajo de ‘liberación’ porque ya no podía dejarlo en el lugar sin hacer el ritual correspondiente: “Aparte lo desenterré, ya no lo podía volver a enterrar porque para enterrarlo hay un ritual, entonces dije ‘no, lo voy a curar’ lo liberé todo eso. Me llevó meses pero al final la gratificación me la llevo yo mentalmente”.

Al final la bruja comentó que no podía dar más detalles pero Nodal la visitó y le llevó una ofrenda en agradecimiento.

Recordemos que gracias a lo enamorados que han estado los exnovios de Belinda de ella y la conversación que se ha dado sobre el tema, la cantante incluyó un rezo a manera de broma para hacer referencia a lo enamorados que los deja: “Santa Belinda de los amarres, patrona de los 3ncul4d*s, reina de los amarres”, dice.