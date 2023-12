CANACINE premia a Radical como la mejor película; Eugenio Derbez, el mejor actor

Este 5 de diciembre se llevó a cabo la XIX entrega de los Premios Canacine en el Museo Kaluz. En este evento, los ganadores resultan de la votación de todos los sectores de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica: productores, exhibidores, distribuidores; estudios, talleres y laboratorios cinematográficos, así como productores, reproductores, comercializadores y distribuidores de idiogramas / streaming.

Los galardonados fueron:

Mejor Película: Ben Odell (Radical)

Mejor Director: Michelle Garza Cervera (Huesera)

Mejor Actor: Eugenio Derbez (Radical)

Mejor Actriz: Claudia Ramírez (Confesiones)

Promesa Masculina: Santiago Sandoval (Heroíco)

Promesa Femenina: Berenice Jonguitud (Sobreviviendo a mis XV)

Mejor Campaña publicitaria: Videocine (Infelices para Siempre) y Cinépolis Distribución (Heroico)

Mejor Película de animación: Pablo José Barroso (Max y Yo)

Mejor documental: Carlos Hagerman y Jorge Villalobos (Home is somewhere else)

Trayectoria: Philip Alexander

El homenaje al valor artístico y social fue para Luis Estrada por las cinco películas de sátira política que ha realizado en los últimos años, como valiosa aportación a la industria cinematográfica y a la cultura mexicana, la más reciente: ¡Que viva México!

Eugenio Derbez no pudo asistir a la premiación por motivos de trabajo, pero grabó un mensaje donde dijo: “Si están viendo este mensaje es porque me gané el premio, si no lo están viendo, es porque no me lo gané”.

Luis Pérez

Entre los invitados de lujo llegó Alfonso Herrera, quien pasó rápidamente por la alfombra. Dijo que había llegado para saludar a compañeros y amigos, y agregó: “Afortunadamente no he parado de trabajar”. Aseguró estar muy feliz por lo que les está pasando a sus excompañeros de RBD y nunca se ha arrepentido de la decisión que tomó de no participar en la gira del grupo.

Luis Pérez

Por otra parte, Mónica Huarte, nominada por Sra. Influencer, dijo estar feliz, pues este 2023 ha sido el mejor de su carrera, sobre todo por el amor que ha recibido de la gente. Aunque, tenía la ilusión de ganar el premio a mejor actriz, finalmente la industria votó por Claudia Ramírez. No obstante, Mónica ha ganado dos Diosas de plata, por Cansada de besar sapos y por Volverte a ver.

Fernando Rovzar, novio de Bárbara Mori, fue otra de las figuras que asistió a la comida que ofreció CANACINE. Entre otras cosas, confirmó que sí producirá la película sobre la vida de la actriz.

Aseguró: “Si algo ella no tiene, es miedo. Escribió algo muy honesto, personal. Más que una película es un retrato de una vida. Yo, feliz de acompañarla en este intento de retratar un momento crítico, pero al mismo tiempo un momento con mucho cariño”.

Aún no tiene a las niñas protagonistas que interpretarán a los personajes de Bárbara y su hermana. La cinta se exhibirá en cines y plataformas.

Luis Pérez

Además de los premiados, CANACINE dio a conocer cifras sobre lo sucedido en la industria en este año que está por concluir.

Las películas nacionales más taquilleras: Radical, Infelices para siempre, Qué viva México y Sobreviviendo mis XV.

Las películas extranjeras más vistas fueron: Super Mario Bros, la película, Barbie, Rápidos y furiosos X.

Las películas extranjeras siguen teniendo mayor audiencia, pues Radical consiguió el primer sitio con 3.1 millones de asistentes y un ingreso de 199 millones de pesos, frente a 22.7 millones de asistentes que vieron Super Mario Bros, la película , con un ingreso de 1 542 millones de pesos.

Respecto a la asistencia reportada en los cines del país, hubo un incremento del 33%, con 218 millones de boletos vendidos, frente a 164 millones vendidos en 2022, con el conteo hasta el 27 de noviembre.